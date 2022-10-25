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Президент ФРГ Штайнмайер пообещал Зеленскому передать Киеву две РСЗО и четыре гаубицы

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе визита на Украину сообщил об обещании, данном украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, передать Киеву две РСЗО MARS и четыре гаубицы.

«Я сегодня пообещал господину президенту (Зеленскому. — RT), что скоро будут переданы две системы MARS, а также четыре наших гаубицы Panzerhaubitze 2000», — приводит РИА Новости его слова в ходе брифинга в Киеве.

По словам Штайнмайера, технику передадут Украине в ближайшее время.

25 октября Штайнмайер впервые после объявления спецоперации на Украине прибыл в Киев.

Bild сообщал, что президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев в связи с соображениями безопасности.

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