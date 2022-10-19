Bild: президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев
- AFP
- © Markus Schreiber / POOL
Об этом пишет Bild.
По информации газеты, МВД, МИД и органы безопасности Германии рекомендовали из соображений безопасности отменить визит Штайнмайера в украинскую столицу.
В итоге было принято решение об отмене визита.
Издание подчёркивает, что в Киеве отмена визита вызвала возмущение.
В июле сообщалось, что Штайнмайер в беседе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в жёсткой форме потребовал объяснений по поводу отмены его визита в Киев.