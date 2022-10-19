Bild: президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев в связи с соображениями безопасности.

Об этом пишет Bild.

По информации газеты, МВД, МИД и органы безопасности Германии рекомендовали из соображений безопасности отменить визит Штайнмайера в украинскую столицу.

В итоге было принято решение об отмене визита.

Издание подчёркивает, что в Киеве отмена визита вызвала возмущение.

В июле сообщалось, что Штайнмайер в беседе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в жёсткой форме потребовал объяснений по поводу отмены его визита в Киев.