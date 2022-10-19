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Bild: президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев в связи с соображениями безопасности.
Bild: президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев
  • AFP
  • © Markus Schreiber / POOL

Об этом пишет Bild.

По информации газеты, МВД, МИД и органы безопасности Германии рекомендовали из соображений безопасности отменить визит Штайнмайера в украинскую столицу.

В итоге было принято решение об отмене визита.

Издание подчёркивает, что в Киеве отмена визита вызвала возмущение.

В июле сообщалось, что Штайнмайер в беседе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в жёсткой форме потребовал объяснений по поводу отмены его визита в Киев.

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