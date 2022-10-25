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Президент ФРГ Штайнмайер впервые прибыл на Украину с начала спецоперации

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые после объявления спецоперации на Украине прибыл в Киев.

«Через несколько дней после того, как Франк-Вальтер Штайнмайер отменил поездку по соображениям безопасности... он прибыл в Киев во вторник», — говорится в сообщении Deutsche Welle*.

В июле сообщалось, что Штайнмайер в беседе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в жёсткой форме потребовал объяснений по поводу отмены его визита в Киев.

Позже газета Bild сообщала, что президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев в связи с соображениями безопасности.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.

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