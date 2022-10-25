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Замглавы МИД Норвегии Петерссон заявил, что страна продолжит поставки оружия Украине

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Норвегия продолжит поставлять оружие на Украину, заявил первый замглавы МИД страны Эйвинд Вад Петерссон.

По словам политика, Украина ведёт «справедливую оборонительную войну».

«Норвегия поддерживала и продолжит поддерживать Украину как в военном, так и в прочих отношениях», — приводит его слова РИА Новости со ссылкой на газету Aftonbladet.

В сентябре сообщалось, что Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения, а также приборы ночного видения.

Как отметил глава МВД России Владимир Колокольцев, поставляемое Украине западное оружие через чёрные рынки зачастую попадает к ОПГ и террористам в Европе и других регионах.

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