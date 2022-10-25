Замглавы МИД Норвегии Петерссон заявил, что страна продолжит поставки оружия Украине

Норвегия продолжит поставлять оружие на Украину, заявил первый замглавы МИД страны Эйвинд Вад Петерссон.

По словам политика, Украина ведёт «справедливую оборонительную войну».

«Норвегия поддерживала и продолжит поддерживать Украину как в военном, так и в прочих отношениях», — приводит его слова РИА Новости со ссылкой на газету Aftonbladet.

В сентябре сообщалось, что Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения, а также приборы ночного видения.

Как отметил глава МВД России Владимир Колокольцев, поставляемое Украине западное оружие через чёрные рынки зачастую попадает к ОПГ и террористам в Европе и других регионах.