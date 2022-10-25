«В угоду общеевропейским установкам»: как ЕС оказывает давление на страны, выступающие против антироссийских санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об «огромных масштабах» вмешательства в дела государства со стороны Германии. По мнению экспертов, Берлин стал проводником политики ЕС, направленной на отказ от российских энергоресурсов и существенную поддержку киевского режима. Помимо Венгрии, «брюссельский диктат» распространяется на Сербию, которая открыто говорит о безальтернативности поставок углеводородов из РФ. Как полагают аналитики, растущие социально-экономические проблемы могут привести к увеличению числа стран, недовольных так называемым общеевропейским курсом.

Будапешт не потерпит вмешательства Берлина в его внутренние дела. Об этом в интервью газете Budapester Zeitung заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик призвал власти ФРГ решать исключительно собственные проблемы.

«Мы придерживаемся твёрдого убеждения, что проблемы Германии должны решать немцы. Мы будем рады, если немцы также придут к пониманию того, что решение венгерских проблем — это прежде всего ответственность живущих здесь венгров. Вмешательство Германии во внутренние дела Венгрии, будь то напрямую или через институты ЕС, в настоящее время достигло огромных масштабов», — сказал Орбан.

Политик конкретизировал, что раздражающее Будапешт давление оказывают немецкие левые через Европейский парламент, навязывая венграм представления о том, как они «должны жить и думать — о миграции, гендеризме, нации, семье и так далее».

По словам венгерского премьера, давление, которое оказывает Берлин на Будапешт, вызвало в Венгрии «резкую негативную реакцию».

Внутри Германии, как считает Орбан, «господствует либеральная гегемония» и перечёркнут принцип плюрализма. Он назвал «большим несчастьем для Европы» уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ в момент обострения украинского кризиса.

Как полагают опрошенные RT эксперты, Германия пытается заставить Будапешт следовать нынешнему «общеевропейскому курсу»: отказу от российских энергоресурсов, поддержке киевского режима, максимальному сокращению сотрудничества с Россией.

«Германия — один из проводников давления, которое Брюссель оказывает на страны, пытающиеся сохранить экономический суверенитет и не втягиваться в антироссийскую политику. Собственно, за это Венгрия и подвергается давлению, которое будет только нарастать. Из-за своей неуступчивости в рамках ЕС страна фактически превратилась в диссидента», — пояснил в беседе с RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

«Тяжёлое бремя»

Как говорят эксперты, вмешиваясь в политику Венгрии, Германия сама сильно страдает от мер, принятых против РФ. По прогнозам немецких СМИ и аналитиков, страна с большим трудом переживёт грядущую зиму.

По данным свежего исследования, проведённого институтом SINUS и Институтом немецкой экономики, многие граждане ФРГ опасаются суровой зимы. Учёные пришли к выводу, что последствия дефицита газа для экономики и общества ФРГ «трудно оценить».

Некоторые немецкие госдеятели допускают, что экономические проблемы Германии могут спровоцировать политическую дестабилизацию. Например, такую точку зрения в недавнем интервью изданию Bild am Sonntag высказал премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер.

Объект энергетической инфраструктуры Венгрии

AP

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По словам Камкина, ФРГ, как и другие европейские государства, страдает от непомерных цен на энергоносители, но «продолжает самоубийственный для экономики курс».

«Это «заслуга» левых и экологических популистов, которые управляют страной и делают вид, что ничего страшного не происходит. Орбан даёт трезвые оценки текущей ситуации, с ними трудно не согласиться», — подчеркнул Камкин.

В настоящее время Будапешт крайне недоволен последствиями антироссийских санкций, которые вызвали новый виток энергетического кризиса и рекордную инфляцию. Орбан считает, что они были введены «исключительно на моральной и эмоциональной основе» и не имели рационального смысла.

23 октября в выступлении в городе Залаэгерсег по случаю годовщины антисоветского восстания 1956 года венгерский премьер заявил, что, принимая рестрикции против РФ, Брюссель исподтишка «стреляет» в Венгрию. Проводя такую политику, по мнению Орбана, ЕС рискует распасться, как и подконтрольный СССР соцблок.

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«Война у наших дверей, финансовый кризис и экономический спад в ЕС, миграционное вторжение на юге... мы сталкиваемся со множеством проблем», — констатировал Орбан.

Также, с точки зрения венгерского премьера, Евросоюз сталкивается с серьёзными проблемами из-за отсутствия единой оборонной политики и суверенного политического курса. Орбан — один из немногих западных госдеятелей, который практически открыто говорит, что ЕС подчиняется интересам Вашингтона.

«В настоящее время ЕС некритично перенимает позиции США один в один. Американские интересы просто выдаются за европейские. Делается вид, как будто европейские интересы идентичны американским», — сказал в интервью Budapester Zeitung венгерский премьер.

Наряду с этим Будапешт недоволен форматом поддержки киевского режима, который выбрала Европа. В интервью Budapester Zeitung Орбан заявил, что ЕС не должен был поставлять оружие и обучать военнослужащих ВСУ.

Как считает венгерский премьер, «Европа поддерживает Украину таким образом, что наш континент втягивается в спираль эскалации».

По словам Орбана, сама Венгрия находится в непосредственной близости от театра военных действий. Политик отметил, что в вооружённый конфликт оказались вовлечены проживающие на Украине этнические венгры, которых призывают в ряды ВСУ. Жертвами боёв с российской армией, как сказал Орбан, стали 200 человек.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Между тем Европа готова предпринимать новые формы поддержки киевского режима. Помимо продолжения поставок оружия и финансирования украинского государства, там не исключают сценарий присоединения Украины к ЕС. В частности, об этой перспективе в октябре уже несколько раз высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В комментарии RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что нынешняя внешняя политика ЕС, в том числе на украинском направлении, практически полностью противоречит интересам Венгрии.

«Венгрия фактически задаёт вопрос: стоит ли поддержка Украины тех потерь, которые терпит Европа. На него в Брюсселе и Берлине нет разумного ответа. Я думаю, что ЕС вполне могли бы даже ввести санкции против Будапешта, хотя это было бы контрпродуктивно и просто абсурдно», — подчеркнул Козюлин.

«Энергетический паёк»

Ещё одной европейской страной, которая подвергается вмешательству во внутренние дела со стороны стран — членов ЕС, является Сербия.

В Белграде, как и в Будапеште, постоянно говорят о нежелании втягиваться в конфликт между Востоком и Западом и нерациональности антироссийских санкций. Обе страны зависят от поставок российского газа и стараются координировать энергетическую политику — в прошлом году на территории Сербии был построен газопровод, соединивший «Турецкий поток» и газотранспортную систему Венгрии.

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По мнению президента Сербии Александара Вучича, санкции против РФ вызвали огромные экономические проблемы во всём Старом Свете. По его прогнозу, биржевая цена на газ предстоящей зимой может достичь $6 тыс. за 1 тыс. куб. м. Дефицит энергоресурсов вынудит европейские страны отключать электричество. Вучич признаёт, что только своевременные закупки российских углеводородов спасли страну от энергетического коллапса.

На Западе не скрывают недовольства из-за отказа Сербии присоединяться к антироссийским рестрикциям и её стремления сохранить нейтралитет в украинском кризисе. Так, в начале октября глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре призвал Белград согласовать с Брюсселем санкционную политику в отношении России.

В Белграде настаивают на безальтернативности российских поставок и восприняли новый восьмой пакет санкций против Москвы как ограничительные меры против себя.

Как ожидается, 28 октября с официальным визитом Белград должна посетить председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По мнению экспертов, гостья из Брюсселя вновь попытается уговорить Сербию «скорректировать» свою политику в соответствии с общеевропейским курсом.

По словам Александра Камкин, Сербия, как и Венгрия, зависит от поставок газа по «Турецкому потоку». В связи с этим согласие с «брюссельским диктатом» будет означать для этих стран «голодный энергетический паёк».

Компрессорная станция «Русская», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока»

РИА Новости

© Виталий Тимкив

«В сложившихся геополитических обстоятельствах сербское руководство вынуждено лавировать. Но, как мне представляется, как и в случае с Венгрией, уступка брюссельскому диктату невозможна, так как приведёт к очень тяжёлому экономическому кризису», — рассуждает Камкин.

Аналогичной точки зрения придерживается Вадим Козюлин. Как полагает эксперт, на сегодняшний день Сербия и Венгрия — единственные европейские страны, которые пытаются противостоять давлению Брюсселя. В то же время собеседник RT допускает, что число таких государств может увеличится из-за возрастающих экономических проблем.