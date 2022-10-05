«Ультиматум обречён на провал»: как ЕС оказывает давление на Сербию и настаивает на введении антироссийских санкций

Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре призвал Белград согласовать с ЕС санкционную политику в отношении России, сообщает пресс-служба сербского лидера Александра Вучича. Также Жофре выразил готовность сотрудничать с сербской стороной по решению открытых вопросов, которые имеют ключевое значение для дальнейшего прогресса Сербии на пути евроинтеграции. Однако, по мнению экспертов, такой ультиматум Брюсселя обречён на провал, поскольку у Белграда есть множество причин, чтобы сохранять дружественные отношения с Москвой.

Евросоюз призвал Белград согласовать с ЕС санкционную политику в отношении России. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте лидера Сербии.

«Посол Жофре повторил позицию Брюсселя по вопросу согласования внешней политики Сербии с повесткой ЕС и введением санкций в отношении РФ, а также выразил готовность сотрудничать с нашей страной по решению открытых вопросов, которые имеют ключевое значение для дальнейшего прогресса Сербии на пути евроинтеграции», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Ранее глава сербского МВД Александр Вулин ответил на призыв посла Украины Владимира Толкача ввести санкции против России. Вулин напомнил представителю Киева об атаке натовских сил по Сербии.

Также по теме «Вести самостоятельную политику»: почему в Сербии отказались поддержать ЕС в противостоянии с Россией Белград не вступит в противостояние с Москвой, которая является его многовековым союзником, и будет вести самостоятельную внешнюю...

«При бомбардировках НАТО погибли десятки сербских мальчиков и девочек. Не могу припомнить украинского требования провести особое заседание Совбеза ООН или ввести санкции в отношении агрессора против Сербии», — цитирует слова Вулина РИА Новости.

По его словам, у Киева и тех, кто требует наказания для России, «есть возможность проявить принципиальность». Сербский министр также напомнил о последовательной поддержке РФ территориальной целостности Сербии.

«Россия не изменит позиции в отношении ложного «государства» Косово, и ни одно заявление или шаг официальных лиц РФ не направлены на другое — так же, как и ни одно заявление или шаг официальных лиц ЕС или США не идут в направлении отзыва признания (независимости. — RT) Косова или уважения территориальной целостности Сербии», — подчеркнул член сербского правительства.

Кроме того, на слова украинского посла отреагировал и Александр Вучич, отметив, что не припомнит, чтобы украинские власти помогали Сербии и прервали авиасообщение из Киева в Рим или другие страны, «совершавшие агрессию против Югославии». Об этом сербский президент заявил в беседе с журналистами.

Антироссийский дискурс

Напомним, с призывом к Сербии наложить на Россию санкционные ограничения уже выступал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что сохранение крепких связей с Москвой якобы несовместимо с построением общего будущего с ЕС. Кроме того, Белград призвали к антироссийским рестрикциям и в Европарламенте. В ЕП об этом говорила не только евродепутат от Германии Виола фон Крамон-Таубадель, но и целый комитет этой структуры, который призвал сербские власти немедленно присоединиться к решениям ЕС против России. Также Белграду рекомендовали бороться с «российской пропагандой и другими гибридными угрозами» в Сербии и на Западных Балканах в целом.

Однако, несмотря на многочисленные призывы со стороны Брюсселя ввести рестрикции против РФ, Белград не раз отвергал такого рода инициативы. Так, Александр Вулин подчёркивал в июле, что Сербия не вступит в конфликт с Россией, которую он назвал «вековым, а часто и единственным» союзником. По его словам, Белград будет вести самостоятельную внешнюю политику.

В конце августа Александр Вучич заявил, что Сербия не рассматривает вопрос присоединения к антироссийским санкциям. По его словам, об изменении политики Белграда речь не идёт.

Президент Сербии Александр Вучич

AP

© Darko Vojinovic

Позднее, в начале сентября, сербский лидер сообщил, что страны Евросоюза потребовали от Белграда выбрать сторону в отношении России.

Затем в том же месяце Вучич заявил о намерении Сербии выдержать давление извне. Так президент республики объяснил свои слова о том, что «он надеется» на невведение антироссийских санкций.

Как отметила в конце сентября премьер-министр республики Ана Брнабич, Сербия не применила рестрикции против РФ и не хочет этого делать.

«Самостоятельно — без указок»

Как заявила в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова, Евросоюз фактически угрожает Белграду невступлением в Евросоюз, если сербская сторона откажется от следования антироссийскому курсу.

«Но Белград категорично настроен сохранить дружественные отношения с Россией и не вводить против неё рестрикции. Даже если сербские власти вдруг захотели бы применить такие рестрикции, они бы не смогли этого сделать, поскольку около 90% сербов не хотят введения санкций против РФ. Антироссийское решение повлекло бы за собой политическую нестабильность», — отметила эксперт в разговоре с RT.

Профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина выступила со схожей позицией. По её словам, при такой поддержке населением политики по выстраиванию крепких связей с Россией и отказу от накладывания на неё рестрикций Вучич не может это не принимать во внимание при выстраивании своего внешнеполитического курса.

Также по теме Воинственный союз: как в Сербии оценили текущую позицию ЕС по отношению к России Некоторые страны Евросоюза находятся в состоянии прямой конфронтации с Россией. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Он...

«Превалирующее большинство населения последовательно выражает симпатии России. Этот процент всегда был высоким, а за последние семь месяцев он вырос с момента начала специальной военной операции РФ на Украине до критических цифр. Ни один политик не может игнорировать эту действительность», — отметила Энтина в комментарии RT.

По её словам, есть также ещё ряд причин, по которым Белград не идёт на введение антироссийских санкций.

«Для сербов принципиально важным является голос России в Совбезе ООН по статусу Косова и Метохии. Ни для кого не секрет, что в середине октября косовары будут обновлять свою заявку на членство в Совете Европы: в финальной стадии они хотят любым способом быстро достичь получения таблички в ООН. По состоянию на сегодня последовательно блокировать эту инициативу будет только Россия. И это краеугольный камень для Белграда, который не хочет допустить получения кресла Приштиной», — заявила Энтина.

Гуськова, со своей стороны, назвала другие возможные рычаги давления на Белград со стороны Брюсселя.

«Помимо вопроса членства Сербии в Евросоюзе, это также уменьшение экономической помощи, введение санкций в области торговли и поставок товаров и услуг. В ЕС не очень изощрённые в этом смысле и обычно вводят рестрикции по некоторому шаблону. Но если Россия, против которой Евросоюз ввёл санкции, — это большая и самостоятельная страна, которая может эти ограничения преодолеть вполне незаметно для населения, то Сербии будет трудно. Но РФ ей в этом случае поможет», — сказала аналитик.

Здание Еврокомиссии

AFP

© Kenzo TRIBOUILLARD

Как считает Энтина, Брюссель попытается задействовать все инструменты давления, находящиеся в его распоряжении.

«Так, ЕС ставит вопрос о том, что заморозит переговоры о продвижении Сербии на пути в ЕС, если Белград не выполнит условие по введению санкций против России. Но если всё это не будет сопровождаться серьёзными шагами Брюсселя в рамках политического и экономического давления, то ультиматум ЕС не достигнет своей цели. Сербы скажут: хорошо, пока вы нам не пообещаете точную дату членства, пока не включите нас в объёмные программы финансирования, мы не заинтересованы в том, чтобы отказываться от своих национальных интересов», — заявила собеседница RT.

По её словам, Сербия имеет право делать то, что считает нужным, и будет действовать согласно своему независимому курсу. При этом членство в ЕС перестаёт быть главным рычагом давления, считает Гуськова.

«Сербия ждёт своего места в Евросоюзе уже долгие годы, выполняя практически все условия Брюсселя, порой даже самые абсурдные. Но Брюссель абсолютно ничего не делал для того, чтобы принять Сербию в ЕС. И похоже на то, что это и не планируется. Сербский народ устал от вечных обещаний о евроинтеграции», — заявила аналитик.

Гуськова также прокомментировала реакцию Белграда на требование Киева ввести антироссийские санкции.

«В Сербии такой пассаж расценили как абсурдный. Фактически украинский посол вмешивается в сербские внутренние дела. Но Белград ведёт исключительно самостоятельную и независимую политику (в отличие от Киева) и намерен выбирать средства осуществления этой политики самостоятельно — без указок. Сербия сама будет выбирать, с кем ей дружить и против кого вводить санкции», — уверена эксперт.

Как пояснила Гуськова, Белград не только выражает поддержку РФ, но и не хочет идти на антироссийский шаг по экономическим соображениям.

«Сербии это просто невыгодно. Белград тесно сотрудничает с Москвой по многим направлениям, в первую очередь в сфере энергоресурсов. Мы видим, как от разрыва связей с Москвой страдают многие страны Европы. Сербия же благодаря поддержанию дружественных отношений с РФ имеет льготы на газ и другие преференции в этой сфере», — заключила аналитик.