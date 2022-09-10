Вучич заявил, что страны ЕС потребовали от Сербии выбрать сторону в отношении России

Страны Евросоюза потребовали от Белграда выбрать сторону в отношении России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Как мне сообщили... сейчас всем остаётся изъясниться, с какой стороны занавеса хотят остаться. С той стороны, где экономика исчезает и не существует, или с этой стороны успеха, где находятся они», — приводит РИА Новости его слова.

Вучич добавил, что европейские страны настаивают на скорейшем решении «проблемы Косова». Это могло бы дать им дополнительные аргументы против России.

Ранее сербский лидер заявил, что Белград не рассматривает вопрос присоединения к антироссийским санкциям.