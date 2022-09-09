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Президент Сербии Вучич: никакого признания Косова не будет

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Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции заявил, что признания самопровозглашённой республики Косово Белградом не будет.
Президент Сербии Вучич: никакого признания Косова не будет
  • Gettyimages.ru

«Разговор о будущем Сербии, никакого признания Косова не будет!» — заявил он в своих соцсетях.

Президент отметил, что проводит разговор со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком и с советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером.

«Всегда готов к компромиссным решениям, согласно Конституции Сербии и резолюции 1244 Совбеза ООН», — подчеркнул он.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее напомнила, что Россия никогда не забудет, что Косово является территорией, принадлежащей Сербии.

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