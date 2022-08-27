Захарова заявила, что территория Косова является частью Сербии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия никогда не забудет, что Косово является территорией, принадлежащей Сербии.

Таким образом она прокомментировала слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара, который призвал сербов забыть, что непризнанное Косово является частью Сербии.

Отвечая на слова Эскобара о том, что «нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия», Захарова в своём Telegram-канале написала «никогда».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры с представителями Евросоюза и США по ситуации с въездом в Косово машин с сербскими номерами не помогли достичь компромисса.