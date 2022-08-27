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Захарова заявила, что территория Косова является частью Сербии

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия никогда не забудет, что Косово является территорией, принадлежащей Сербии.

Таким образом она прокомментировала слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара, который призвал сербов забыть, что непризнанное Косово является частью Сербии.

Отвечая на слова Эскобара о том, что «нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия», Захарова в своём Telegram-канале написала «никогда».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры с представителями Евросоюза и США по ситуации с въездом в Косово машин с сербскими номерами не помогли достичь компромисса.

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