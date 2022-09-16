«Надеюсь, что многие страны выступят против»: в Сербии призвали ЕС отказаться от планов ограничить цену на газ из России
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- © Алексей Витвицкий
Президент Сербии Александр Вучич предупредил страны Европейского союза, что введение потолка цен на российский газ приведёт к тому, что Москва примет решение отказаться от поставок энергосырья на континент.
«Если ЕС 30 сентября примет решение ограничить цену газа из России — а я надеюсь, что многие страны выступят против, — то русские могут принять решение отключить газ Европе. После этого цена газа больше не имеет значения, у вас его просто нет, вы все замерзаете», — сказал Вучич в интервью сербскому телеканалу TV Pink. Его слова приводит ТАСС.
Ранее президент Сербии неоднократно указывал, что ситуация в Европе из-за антироссийских санкций заметно осложнилась. Предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая зима будет «полярной», говорил он, подчёркивая, что его стране удалось избежать катастрофы благодаря своевременной закупке российского газа.
При этом в мае Вучич в телефонном разговоре с Владимиром Путиным договорился, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию. Позднее он подчёркивал, что Белград получил наиболее благоприятную цену на российский газ среди всех стран Европы.
30 сентября состоится внеочередная встреча министров энергетики стран — членов Евросоюза, в ходе которой они должны будут утвердить новые меры в ответ на высокие цены на энергоресурсы. При этом, по данным британского издания The Guardian, Еврокомиссия отказалась от планов по введению потолка цен на газ из России. Вместо этого продвигается инициатива о введении дополнительных налогов на избыточную прибыль энергетических компаний.
Возможное лимитирование цен на российские энергоносители является «абсолютно тупым решением», которое не приведёт ни к чему хорошему, если его попытаются реализовать. Об этом заявлял Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022.
«Мы их (решения политического характера. — RT) просто выполнять не будем и вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять. Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства. Хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — пояснял глава государства 7 сентября.
Он подчеркнул, что российская сторона не будет выполнять ничего навязанного извне: «Нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать: «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост».
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Россия просто не станет продавать сырьё тем, кто пытается установить потолок цен, сказал в разговоре с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
«Самое главное — это рыночные цены. Всё остальное не работает. Работают только рыночные отношения. Когда одна сторона пытается их нарушить, отношений не получается. У нас нет глобальных проблем со сбытом, и мы найдём, куда поставлять нашу продукцию», — сказал собеседник RT.
В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обратил внимание, что Европа уже сейчас сталкивается с дефицитом газа.
«Экономический удар по европейцам будет огромный, даже в условиях нынешних поставок газа из России в Европу. Цены будут очень высокие. Уже сейчас огромный дефицит газа в Европе, а зимой будет ещё больше. Потому что летом уже стоимость была на уровне $2—3 тыс. Ожидается, что многие предприятия закроются, потому что не смогут позволить себе покупать достаточный объём газа. Если Россия остановит поставки газа, то энергокризис усугубится, а европейцы отключат подачу сырья всем своим промышленным потребителям», — пояснил эксперт в беседе с RT.Также на russian.rt.com «Люди не могут принять это лицемерие»: почему население Сербии не поддерживает курс на вступление в ЕС
16 сентября Александр Вучич также встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и обратил внимание собеседника на то, что Белград находится в более сложной ситуации в вопросе закупок энергоносителей, чем Будапешт.
«У Виктора получилось отстоять внутри Европейского союза право получать российскую нефть через нефтепровод «Дружба». Нас, конечно же, никто и не спрашивал, потому что мы не являемся частью ЕС и как третья страна с ноября не сможем ввозить российскую нефть, которая сегодня на 20—25% дешевле, чем из Киркука и другие виды нефти», — пояснил президент Сербии.
Орбан, говоря о принятых Западом ограничениях в энергетическом секторе против России, отметил, что речь идёт о том, что «энергетические карлики» вводят санкции против «энергетического великана». По его мнению, антироссийская санкционная политика может «поглотить всё, чего Европа добилась за последние десять лет».
«По-моему, это не может привести ни к чему хорошему», — сказал премьер Венгрии. — Если бы мы отменили санкции, то ситуация (в Европе. — RT) сразу улучшилась».