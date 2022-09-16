«Надеюсь, что многие страны выступят против»: в Сербии призвали ЕС отказаться от планов ограничить цену на газ из России

Странам Евросоюза следует отказаться от инициатив, связанных с введением лимита на стоимость энергоносителей из России, иначе Европа может и вовсе остаться без газа. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич. По его словам, при таком развитии событий цена не будет иметь значения, поскольку жители этих государств замёрзнут. Ранее Владимир Путин подчёркивал, что Россия остановит любые поставки вне рамок контрактов, если Запад ограничит цену на российские энергоносители. В Госдуме также указали, что в этом вопросе задействованы исключительно рыночные отношения, напомнив, что у Москвы нет проблем со сбытом своей энергетической продукции. Между тем Европа уже столкнулась с дефицитом газа, а при остановке сотрудничества с РФ энергокризис в странах ЕС лишь усугубится, заметили эксперты.

Президент Сербии Александр Вучич предупредил страны Европейского союза, что введение потолка цен на российский газ приведёт к тому, что Москва примет решение отказаться от поставок энергосырья на континент.

«Если ЕС 30 сентября примет решение ограничить цену газа из России — а я надеюсь, что многие страны выступят против, — то русские могут принять решение отключить газ Европе. После этого цена газа больше не имеет значения, у вас его просто нет, вы все замерзаете», — сказал Вучич в интервью сербскому телеканалу TV Pink. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент Сербии неоднократно указывал, что ситуация в Европе из-за антироссийских санкций заметно осложнилась. Предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая зима будет «полярной», говорил он, подчёркивая, что его стране удалось избежать катастрофы благодаря своевременной закупке российского газа.

При этом в мае Вучич в телефонном разговоре с Владимиром Путиным договорился, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию. Позднее он подчёркивал, что Белград получил наиболее благоприятную цену на российский газ среди всех стран Европы.

30 сентября состоится внеочередная встреча министров энергетики стран — членов Евросоюза, в ходе которой они должны будут утвердить новые меры в ответ на высокие цены на энергоресурсы. При этом, по данным британского издания The Guardian, Еврокомиссия отказалась от планов по введению потолка цен на газ из России. Вместо этого продвигается инициатива о введении дополнительных налогов на избыточную прибыль энергетических компаний.

Возможное лимитирование цен на российские энергоносители является «абсолютно тупым решением», которое не приведёт ни к чему хорошему, если его попытаются реализовать. Об этом заявлял Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022.

«Мы их (решения политического характера. — RT) просто выполнять не будем и вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять. Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства. Хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — пояснял глава государства 7 сентября.

Он подчеркнул, что российская сторона не будет выполнять ничего навязанного извне: «Нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать: «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост».

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Россия просто не станет продавать сырьё тем, кто пытается установить потолок цен, сказал в разговоре с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Самое главное — это рыночные цены. Всё остальное не работает. Работают только рыночные отношения. Когда одна сторона пытается их нарушить, отношений не получается. У нас нет глобальных проблем со сбытом, и мы найдём, куда поставлять нашу продукцию», — сказал собеседник RT.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обратил внимание, что Европа уже сейчас сталкивается с дефицитом газа.

«Экономический удар по европейцам будет огромный, даже в условиях нынешних поставок газа из России в Европу. Цены будут очень высокие. Уже сейчас огромный дефицит газа в Европе, а зимой будет ещё больше. Потому что летом уже стоимость была на уровне $2—3 тыс. Ожидается, что многие предприятия закроются, потому что не смогут позволить себе покупать достаточный объём газа. Если Россия остановит поставки газа, то энергокризис усугубится, а европейцы отключат подачу сырья всем своим промышленным потребителям», — пояснил эксперт в беседе с RT.

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16 сентября Александр Вучич также встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и обратил внимание собеседника на то, что Белград находится в более сложной ситуации в вопросе закупок энергоносителей, чем Будапешт.

«У Виктора получилось отстоять внутри Европейского союза право получать российскую нефть через нефтепровод «Дружба». Нас, конечно же, никто и не спрашивал, потому что мы не являемся частью ЕС и как третья страна с ноября не сможем ввозить российскую нефть, которая сегодня на 20—25% дешевле, чем из Киркука и другие виды нефти», — пояснил президент Сербии.

Орбан, говоря о принятых Западом ограничениях в энергетическом секторе против России, отметил, что речь идёт о том, что «энергетические карлики» вводят санкции против «энергетического великана». По его мнению, антироссийская санкционная политика может «поглотить всё, чего Европа добилась за последние десять лет».

«По-моему, это не может привести ни к чему хорошему», — сказал премьер Венгрии. — Если бы мы отменили санкции, то ситуация (в Европе. — RT) сразу улучшилась».