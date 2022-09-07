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Вучич не исключил, что без компромисса по Украине Европу ожидает «полярная зима»

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попытки победить Россию на поле боя и отказ от компромисса по Украине могут обернуться для Европы «полярной зимой».
Вучич не исключил, что без компромисса по Украине Европу ожидает «полярная зима»
  • AFP
  • © François WALSCHAERTS

«Эта зима для всех нас будет очень холодной. А если вы внимательно слушали, думаю, что следующая зима станет полярной для всей Европы», — приводит РИА Новости его слова, сказанные на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По мнению Вучича, в Европе ожидают поражения России в конфликте с Украиной, а не компромисса.

«Если правда думаете, что сможете легко победить Россию военным путём, нам остаётся хорошо подготовиться к холодной и к полярной зиме», — заключил сербский лидер.

Также Вучич заявил, что Сербии удалось избежать катастрофы благодаря своевременной закупке российского газа.

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