Вучич не исключил, что без компромисса по Украине Европу ожидает «полярная зима»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попытки победить Россию на поле боя и отказ от компромисса по Украине могут обернуться для Европы «полярной зимой».

«Эта зима для всех нас будет очень холодной. А если вы внимательно слушали, думаю, что следующая зима станет полярной для всей Европы», — приводит РИА Новости его слова, сказанные на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По мнению Вучича, в Европе ожидают поражения России в конфликте с Украиной, а не компромисса.

«Если правда думаете, что сможете легко победить Россию военным путём, нам остаётся хорошо подготовиться к холодной и к полярной зиме», — заключил сербский лидер.

Также Вучич заявил, что Сербии удалось избежать катастрофы благодаря своевременной закупке российского газа.