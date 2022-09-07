Вучич заявил о спасении Сербии от катастрофы благодаря своевременной закупке российского газа

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что стране удалось избежать катастрофы благодаря своевременной закупке российского газа.

Об этом он сказал в Белграде на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

«Многие смеялись надо мной, когда я говорил об этом в мае–июне, а сейчас видно, что это было спасением — то, что мы закупали газ в мае и июне, иначе сейчас бы у нас была полная катастрофа. Если бы не построили газопровод, мы сейчас без «Турецкого потока» или «Балканского потока» не имели бы газа, не имели бы ничего, у нас было бы по 8-12 часов отключения электроэнергии, чего сейчас и далее нет, поскольку значительная часть наших энергомощностей снабжается газом», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Вучич, комментируя ситуацию в Европе, заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая зима будет полярной.

Ранее директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Сербия обеспечила практически полностью резервы газа на предстоящий отопительный сезон.