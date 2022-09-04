В Сербии заявили, что Белград практически полностью обеспечил запасы газа на зиму

Сербия обеспечила практически полностью резервы газа на предстоящий отопительный сезон. Об этом заявил директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович.

«У нас лучшая цена в Европе, которая рассчитывается по нефтяной формуле, о чём договорились президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин», — приводит РИА Новости его слова в эфире TV Prva.

Баятович рассказал, что сейчас на хранение в Венгрии закачано 350 млн кубометров газа, в российскую часть подземного хранилища до конца сентября закачают 280 млн кубометров.

Ранее Вучич заявил, что ни одна европейская страна не может выдержать текущий энергетический кризис, в том числе текущие цены на газ.

Он пояснил, что если цена на рынке составляет $3,3 тыс., то в итоге это $4—4,1 тыс. — со всеми торговцами, посредниками и транспортными расходами.

По словам Вучича, Сербия покупает газ из России «по фантастической цене».