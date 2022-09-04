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В Сербии заявили, что Белград практически полностью обеспечил запасы газа на зиму

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Сербия обеспечила практически полностью резервы газа на предстоящий отопительный сезон. Об этом заявил директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович.
В Сербии заявили, что Белград практически полностью обеспечил запасы газа на зиму
  • Gettyimages.ru
  • © Milos Dimic

«У нас лучшая цена в Европе, которая рассчитывается по нефтяной формуле, о чём договорились президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин», — приводит РИА Новости его слова в эфире TV Prva.

Баятович рассказал, что сейчас на хранение в Венгрии закачано 350 млн кубометров газа, в российскую часть подземного хранилища до конца сентября закачают 280 млн кубометров.

Ранее Вучич заявил, что ни одна европейская страна не может выдержать текущий энергетический кризис, в том числе текущие цены на газ.

Он пояснил, что если цена на рынке составляет $3,3 тыс., то в итоге это $4—4,1 тыс. — со всеми торговцами, посредниками и транспортными расходами.

По словам Вучича, Сербия покупает газ из России «по фантастической цене».

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