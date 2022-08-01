Посол России заявил о давлении Запада на Сербию ради введения антироссийских санкций

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире «России 24» заявил, что Запад давит на Сербию, используя косовский вопрос, чтобы заставить Белград отказаться от неприятия санкций Евросоюза против России.

«Я продолжаю ту совершенно верную вашу мысль, что в настоящее время, и ранее, а в настоящее время особенно, и Косово, о котором Запад совершенно прямо и откровенно говорит, что Белград должен признать независимость. И Косово, и Республика Сербская являются двумя направлениями повышенного давления на Белград», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Запад пытается вынудить Белград отказаться от содействия Республике Сербской — отгородиться от неё, а что касается Косова, пойти в силу обстоятельств на его признание.

«И цель, немаловажно, может быть, ещё более значимая для коллективного Запада, — путём давления, путём провокаций по этим двум весьма и весьма болезненным для Белграда направлениям поставить его в такое положение, когда он не сможет... бороться за сохранение своей позиции по неприятию, жесткому отказу от согласия с антироссийскими мерами и санкциями Европейского союза», — подчеркнул посол.

Ранее Боцан-Харченко прокомментировал посредническую деятельность ЕС в ситуации с Сербией и непризнанным Косовом.