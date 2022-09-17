Вучич заявил, что Сербия решила придерживаться военного нейтралитета

Сербия будет придерживаться военного нейтралитета и развивать оборонную промышленность, заявил президент страны Александр Вучич.

«Сербия решила придерживаться пути военного нейтралитета... потому что никому не угрожаем и не наше дело создавать вызовы ни одной стране и вызывать страх за чью-либо стабильность», — цитирует его РИА Новости.

Сербский лидер также сообщил о планах укреплять оборонную промышленность страны и наращивать ассортимент и мощь её продукции.

Ранее Вучич отмечал, что уже примерно два месяца слушает версии о том, что Белград изменит свой политический курс.

Он также заявил, что страны Евросоюза потребовали от Белграда выбрать сторону в отношении России.

По словам сербского лидера, Белград не рассматривает вопрос присоединения к антироссийским санкциям.