военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Вучич заявил, что Сербия решила придерживаться военного нейтралитета

Короткая ссылка
Сербия будет придерживаться военного нейтралитета и развивать оборонную промышленность, заявил президент страны Александр Вучич.
Вучич заявил, что Сербия решила придерживаться военного нейтралитета
  • Gettyimages.ru

«Сербия решила придерживаться пути военного нейтралитета... потому что никому не угрожаем и не наше дело создавать вызовы ни одной стране и вызывать страх за чью-либо стабильность», — цитирует его РИА Новости.

Сербский лидер также сообщил о планах укреплять оборонную промышленность страны и наращивать ассортимент и мощь её продукции.

Ранее Вучич отмечал, что уже примерно два месяца слушает версии о том, что Белград изменит свой политический курс.

Он также заявил, что страны Евросоюза потребовали от Белграда выбрать сторону в отношении России.

По словам сербского лидера, Белград не рассматривает вопрос присоединения к антироссийским санкциям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить