Вучич заявил о намерении Сербии оставаться военно-нейтральной страной

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Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия является военно-нейтральной страной и намерена оставаться таковой.
Вучич заявил о намерении Сербии оставаться военно-нейтральной страной
  • AP

Об этом он заявил в ходе визита в Германию.

«Не знаю, о каких поворотах идёт речь, потому что Сербия находится на европейском пути и не будет поворачиваться ни в какую другую сторону. Это то, что касается нашей политики. Что касается нашего военного нейтралитета, Сербия военно-нейтральная и будет военно-нейтральной», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, он уже примерно два месяца слушает версии о том, что Белград изменит свой политический курс.

Ранее Вучич заявил, что Сербия планирует провести переговоры с Великобританией о закупке 12—14 многоцелевых военных самолётов Eurofighter Typhoon.

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