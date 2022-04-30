Сербия планирует переговоры о покупке самолётов Eurofighter Typhoon

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Сербия планирует провести переговоры с Великобританией о закупке 12—14 многоцелевых военных самолётов Eurofighter Typhoon, заявил сербский президент Александр Вучич.
Сербия планирует переговоры о покупке самолётов Eurofighter Typhoon
  • AP
  • © Sang Tan

«Разговариваем и ожидаем переговоров с британской стороной о покупке Eurofighter Typhoon, также надо было бы брать одну эскадрилью в 12—14 машин», — приводит РИА Новости слова Вучича на брифинге.

Он отметил, что Сербия ведёт переговоры с Францией по поводу покупки самолётов Rafale.

5 июня 2021 года Россия и Сербия на полях Петербургского международного экономического форума вернулись к вопросу сделки по приобретению сербской стороной самолётов SSJ-100.

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