Россия и Сербия обсудили сделку по поставкам самолётов SSJ-100

Россия и Сербия на полях Петербургского международного экономического форума вернулись к вопросу сделки по приобретению сербской стороной самолётов SSJ-100. Об этом сообщили в Минпромторге России.

Как сообщает ведомство, министр промышленности и торговли Денис Мантуров принял участие во встрече заместителя председателя правительства Юрия Борисова с его визави по двустороннему межправкомитету министром правительства Сербии Ненадом Поповичем.

«В ходе встречи стороны также обсудили прорабатываемую сделку по приобретению сербской стороной самолёта Superjet», — отмечает пресс-служба министерства.

По данным РИА Новости, российская сторона в октябре 2019 года сообщала, что с Сербией идут переговоры по обновлению флота национального авиаперевозчика Air Serbia самолётами Sukhoi Superjet 100.

При этом в марте 2020 года Борисов утверждал, что Москва и Белград планируют вернуться к обсуждению поставок самолёта, когда в Сербии будет сформировано новое правительство.