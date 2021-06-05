Россия и Сербия обсудили сделку по поставкам самолётов SSJ-100

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Россия и Сербия на полях Петербургского международного экономического форума вернулись к вопросу сделки по приобретению сербской стороной самолётов SSJ-100. Об этом сообщили в Минпромторге России.
Россия и Сербия обсудили сделку по поставкам самолётов SSJ-100
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Как сообщает ведомство, министр промышленности и торговли Денис Мантуров принял участие во встрече заместителя председателя правительства Юрия Борисова с его визави по двустороннему межправкомитету министром правительства Сербии Ненадом Поповичем.

«В ходе встречи стороны также обсудили прорабатываемую сделку по приобретению сербской стороной самолёта Superjet», — отмечает пресс-служба министерства.

По данным РИА Новости, российская сторона в октябре 2019 года сообщала, что с Сербией идут переговоры по обновлению флота национального авиаперевозчика Air Serbia самолётами Sukhoi Superjet 100.

При этом в марте 2020 года Борисов утверждал, что Москва и Белград планируют вернуться к обсуждению поставок самолёта, когда в Сербии будет сформировано новое правительство.

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