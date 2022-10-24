BFM TV: «стреляют в Венгрию исподтишка» — Орбан осудил Брюссель за навязывание антироссийских санкций Будапешту

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что тот исподтишка «стреляет» в Венгрию, вводя антироссийские санкции, сообщает BFM TV. На мероприятии, посвящённом годовщине антисоветского восстания 1956 года, Орбан сравнил ЕС с советским блоком и предсказал ему такую же судьбу, передаёт сайт телеканала.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что тот исподтишка «стреляет» в Венгрию серией санкций против России, которые Будапешт охарактеризовал как «бомбу» для своей экономики, сообщает BFM TV.

«Не стоит беспокоиться о тех, кто стреляет в Венгрию, прячась в тени, откуда-то с брюссельских сторожевых вышек», — заявил он в своей речи по случаю годовщины антисоветского восстания в Венгрии 1956 года. «Они закончат там, где закончили их предшественники», — добавил венгерский лидер, предсказав Европейскому союзу судьбу, аналогичную судьбе советского блока, распавшегося в период с 1989-го по 1991 год.

Как отмечает издание, эти заявления перекликаются с начатыми правительством в середине сентября «национальными консультациями» по вопросам европейских санкций против Москвы. Виктор Орбан продолжает критиковать эти ограничения, несмотря на то что сам голосовал за них вместе со своими партнёрами, напоминает сайт телеканала.

«Война у наших дверей, финансовый кризис и экономический спад в ЕС, миграционное вторжение на юге... мы сталкиваемся со множеством проблем», — констатировал премьер-министр, заверив, что «его сильное и единое правительство» преодолеет это испытание.

Как напоминает BFM TV, с самого начала конфликта на Украине Венгрия, которая сильно зависит от импорта российских углеводородов, старалась сохранить хорошие отношения с Кремлём, чтобы продолжать получать газ и нефть. Она также отказалась оказывать военную помощь Киеву, критикуя стратегию Брюсселя.