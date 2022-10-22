«Не все готовы идти на риск»: как Евросоюз пытается преодолеть энергетический кризис

Лидерам Евросоюза не удалось согласовать новый пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом, предложенный Еврокомиссией. Вместо этого они дали ЕК и Совету ЕС «стратегические инструкции» по дальнейшей доработке уже имеющихся предложений. Среди них — совместная закупка газа, создание динамического коридора, определяющего предельную биржевую цену на газ, и нового механизма ценообразования, а также расширение инвестиций для ускоренного перехода на альтернативные источники энергии. Эксперты отмечают, что нынешний энергокризис в Европе является следствием её резкого и необоснованного разрыва отношений с Россией, поставки газа из которой позволяли ЕС динамично развивать свои промышленность и экономику. Поэтому любые попытки найти альтернативу российским энергоресурсам и преодолеть кризис посредством закручивания гаек на энергорынке будут неэффективными, уверены аналитики.

Главы стран Европейского союза не смогли прийти к соглашению по новому пакету мер для борьбы с энергетическим кризисом, предложенному ранее Еврокомиссией. Вместо этого они по итогам десятичасовой дискуссии выдвинули список требований и указаний относительно того, как должны быть доработаны уже имеющиеся инициативы.

«Европейский совет призывает Совет (ЕС. — RT) и Еврокомиссию незамедлительно представить на рассмотрение конкретные решения по дополнительным мерам, а также по предложениям ЕК, оценив их влияние в первую очередь на существующие контракты… и принимая во внимание разницу в энергетическом балансе и национальных условиях (разных стран. — RT)», — говорится в итоговом заявлении заседания Европейского совета по энергетике.

Отмечается, что в Евросовете признают необходимость ускорения и активизации в части сокращения спроса на энергию, отказа от нормирования потребления газа, а также обеспечения поставок голубого топлива и снижения цен на него. Среди мер, которые европейские лидеры считают нужным доработать, называются совместная закупка газа, энергетическая солидарность в случае перебоев с поставками этого вида топлива, создание динамического коридора, определяющего предельную биржевую цену на газ, и нового механизма ценообразования, а также расширение инвестиций для ускоренного перехода на альтернативные источники энергии.

Участники саммита также подчеркнули необходимость сохранить конкурентоспособность ЕС на глобальных рынках.

«Для укрепления устойчивости наших экономик должны быть задействованы все подходящие инструменты на национальном уровне и на уровне ЕС. При этом Европа должна сохранить конкурентоспособность на мировой арене, и необходимо поддерживать равные условия (для всех деловых игроков. — RT) и целостность единого рынка», — следует из коммюнике.

На этом фоне главы стран ЕС выразили приверженность тесному сотрудничеству для координации политических мер.

Газопровод Baltic Pipe в Польше

AP

Скромные успехи

Несмотря на отсутствие конкретных решений по предложенным мерам, глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter всё же приписал участникам саммита достижение соглашения по энергетике.

«Есть сильная и единогласная решимость работать сообща — как европейцы», — заявил он.

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По его словам, лидеры договорились стремиться к снижению цен на газ, гарантированию безопасности поставок энергоресурсов и сокращению спроса на них.

Поприветствовала итоги заседания и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, назвав указания Европейского совета «стратегическим руководством».

«Саммит продемонстрировал сильную волю прийти к общему решению по энергетике. Конечно, у разных государств разные приоритеты. Но мы сделали большой шаг вперёд к общим закупкам газа и к правилам обмена газом», — отметила политик.

Напомним, что 18 октября Еврокомиссия представила новый пакет мер для борьбы с энергетическим кризисом в странах союза. Инициативы, в частности, подразумевают «целенаправленное вмешательство в рыночные цены» на газ. Для этого предлагается установить новые правила биржевых торгов сырьём, внедрив в них механизм ограничения цен через главную европейскую газовую биржу TTF, в том числе и для СПГ. В ЕК сочли, что таким образом можно будет избежать скачков цен. Помимо этого, предлагается установить правила солидарности между членами ЕС в условиях нехватки газа у одного из них и проводить совместные закупки голубого топлива, чтобы сократить «некоординированные торги на поставки газа между государствами-членами».

Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

AP

© Geert Vanden Wijngaert

При этом изначально инициативы ЕК не встретили широкого одобрения в Евросоюзе. Как заметил 20 октября в Twitter премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Еврокомиссия, пытаясь установить лимит на газовые цены, действует как посетитель бара, который хочет сам определять стоимость пива.

«Такому не бывать. Потребители не могут снижать цены на энергоресурсы. Сделать это могут лишь диверсификация и конкуренция», — подчеркнул он.

К тому же, как отмечал политик ранее, Венгрия не единственная страна, выступающая против введения потолка цен на голубое топливо. Ведь в противном случае могут быть аннулированы действующие контракты, пояснил Орбан.

На этом фоне премьер-министр Бельгии Александр Де Кро в беседе с журналистами 21 октября выразил мнение, что Евросоюзу потребуется ещё несколько недель для окончательного принятия новых мер по борьбе с энергетическим кризисом.

Закат процветания

Эксперты отмечают, что европолитики, пытаясь справиться с энергокризисом, борются в основном с его последствиями, а не с его причинами, которые заключаются в разрыве отношений с РФ и отказом от её газовых поставок. Между тем связь между европейским благополучием и энергоресурсами из России признавал ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая 10 октября на ежегодной конференции послов ЕС.

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«Наше процветание зиждилось на дешёвых энергоресурсах, поступающих из России. Российский газ — дешёвый и, по идее, доступный, надёжный и стабильный», — отмечал он.

При этом в текущих проблемах Брюссель обвиняет Москву, утверждая, что она якобы использует энергоресурсы в качестве оружия. Хотя, как подчёркивают эксперты, выгоду в текущих обстоятельствах получают США, поставляя европейцам СПГ.

Недобросовестную позицию Вашингтона в данных обстоятельствах отмечают и некоторые европолитики. В частности, на это указал РИА Новости 11 октября депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Как только ЕС заявил о намерении сокращать российские поставки, (президент США. — RT) Джо Байден схватился за возможность поставлять американский СПГ на европейские рынки», — сказал он.

Днём ранее о том, что США пользуются энергетическим кризисом в Европе, заявил и глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр, выступая в Национальной ассамблее.

«Мы не можем согласиться с тем, чтобы наш американский партнёр продавал свой СПГ (нам. — RT) в четыре раза дороже, чем он продаёт его своим промышленникам», — заявил Ле Мэр.

Танкер с СПГ

Gettyimages.ru

© Feature China/Future Publishing

«Промышленный потенциал тает»

Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, отсутствие единогласного одобрения предложенных ЕК мер по борьбе с энергокризисом связано прежде всего с тем, что унифицировать ситуацию в энергетике каждой из стран — членов ЕС невозможно.

«Конечно, все государства содружества сталкиваются с повышением цен на энергоносители, что влечёт за собой рост стоимости промышленных и продовольственных товаров. Однако у каждого из них есть свои особенности развития ситуации в зависимости от того, насколько та или иная страна обеспечена топливом. Если бы план ЕК был принят, то это только ухудшило бы обстановку», — считает эксперт.

Однако среди европолитиков не принято однозначно отвергать какие-либо предложения собственных институтов, говорит Оленченко. В связи с чем сейчас будут использоваться формулировки про необходимость доработки, которая, по его мнению, может растянуться на долгое время и так и не привести к конкретному результату.

В свою очередь, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT предположил, что непринятие членами Евросоюза предложений Еврокомиссии связано с тем, что инициативы ЕК преимущественно связаны с искусственным ограничением цен на голубое топливо и фактическим изменением структуры газового рынка, что устраивает не все государства содружества, особенно те, которые являются поставщиками энергоресурсов.

«Если производителям СПГ предложат некий потолок или коридор, который будет ниже газовых цен на азиатском рынке, то они просто уйдут в Азию, где больше заработают. Если будет механизм единого закупщика, то это значит, что ЕС отказывается от рыночной экономики, которой всегда гордился, и намерен впредь диктовать поставщику свои условия, которые тот может просто не принять и оставить Европу вообще без энергоносителей. В условиях предстоящей зимы этот вариант крайне непривлекательный. Не все страны ЕС готовы идти на риск и поэтому выступают против предложенных ЕК мер», — пояснил аналитик.

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Он сомневается, что в ближайшей перспективе согласование конкретного пакета мер в ЕС вероятно, особенно таких, которые могут непосредственно повлиять на газовый рынок.

«Думаю, что какие-то значимые решения они отложат на период после окончания отопительного сезона. Оставят только безобидные моменты: например, снижение энергозатрат или запрет на использование больших объёмов электроэнергии. А поставщиков они будут обсуждать только где-то с апреля 2023 года», — считает Юшков.

Между тем, с его точки зрения, энергокризис, в развязывании которого Брюссель пытается обвинять Россию, стал следствием действий самих европолитиков, идущих на поводу у США.

«В условиях отказа от выгодных энергоресурсов из РФ промышленный потенциал Евросоюза тает — снижается производство, закрываются предприятия. Да, в той же Германии ставят себе в заслугу освобождение от якобы зависимости от России. Но какой ценой? Странам ЕС стоит трезво оценить своё нынешнее положение и признать тот факт, что без российского газа Европе вновь стать индустриальным локомотивом не суждено», — резюмировал эксперт.