Мишель: лидеры стран ЕС достигли соглашения о мерах борьбы с энергетическим кризисом

Лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о мерах борьбы с энергетическим кризисом. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Саммит ЕС достиг соглашения по энергетике», — написал он в Twitter.

Мишель уточнил, что лидеры стран ЕС договорились совместно работать над мерами по сдерживанию роста цен на энергоносители для домохозяйств и предприятий.

Ранее в ЕК предложили странам Евросоюза сократить потребление газа на 15% до марта 2023 года.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT предложение Еврокомиссии странам ЕС сократить ежемесячное потребление газа на 15% до марта 2023 года.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.