В ЕК предложили странам Евросоюза сократить потребление газа на 15% до марта 2023 года

Еврокомиссия предложила странам ЕС сократить ежемесячное потребление газа на 15% до марта 2023 года.

Согласно предварительному анализу ЕК на основе отчётов стран Евросоюза, в августе и сентябре уровень потребления газа сократится примерно на 15% по сравнению со среднестатистическим показателем за последние пять лет.

«Подобные усилия потребуются каждый месяц до марта, чтобы соответствовать постановлению Совета ЕС», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

ЕК также предложила странам ЕС заранее сообщать о намерениях приобрести партию газа в объёме более 0,5 млрд кубометров, чтобы оценить, «достигаются ли цели по безопасности поставок и энергетической солидарности».

Кроме того, Еврокомиссия настаивает на том, чтобы обязать страны — члены ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП, так как не все государства заключили двусторонние соглашения о солидарности.