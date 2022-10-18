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В ЕК предложили странам Евросоюза сократить потребление газа на 15% до марта 2023 года

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Еврокомиссия предложила странам ЕС сократить ежемесячное потребление газа на 15% до марта 2023 года.
В ЕК предложили странам Евросоюза сократить потребление газа на 15% до марта 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Bill Varie

Согласно предварительному анализу ЕК на основе отчётов стран Евросоюза, в августе и сентябре уровень потребления газа сократится примерно на 15% по сравнению со среднестатистическим показателем за последние пять лет.

«Подобные усилия потребуются каждый месяц до марта, чтобы соответствовать постановлению Совета ЕС», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

ЕК также предложила странам ЕС заранее сообщать о намерениях приобрести партию газа в объёме более 0,5 млрд кубометров, чтобы оценить, «достигаются ли цели по безопасности поставок и энергетической солидарности».

Кроме того, Еврокомиссия настаивает на том, чтобы обязать страны — члены ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП, так как не все государства заключили двусторонние соглашения о солидарности.

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