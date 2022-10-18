ЕК предложила странам ЕС уведомлять о планах купить газ объёмом свыше 0,5 млрд кубометров

Еврокомиссия предложила странам ЕС заранее сообщать о намерениях приобрести партию газа в объёме более 0,5 млрд куб. м, чтобы оценить, «достигаются ли цели по безопасности поставок и энергетической солидарности».

«Комиссия должна быть проинформирована перед осуществлением любой закупки газа или заключением меморандума о взаимопонимании в объёме свыше 5 ТВт·ч — чуть более 500 млн куб. м», — следует из заявления ЕК.

Отмечается, что в случае возможных негативных воздействий совместных закупок или оказания влияния на безопасность поставок и энергетическую солидарность Еврокомиссия сможет дать необходимые разъяснения.

ЕК также предложила обязать страны — члены ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП, так как не все государства заключили двусторонние соглашения о солидарности.