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ЕК предложила странам ЕС уведомлять о планах купить газ объёмом свыше 0,5 млрд кубометров

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Еврокомиссия предложила странам ЕС заранее сообщать о намерениях приобрести партию газа в объёме более 0,5 млрд куб. м, чтобы оценить, «достигаются ли цели по безопасности поставок и энергетической солидарности».
ЕК предложила странам ЕС уведомлять о планах купить газ объёмом свыше 0,5 млрд кубометров
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«Комиссия должна быть проинформирована перед осуществлением любой закупки газа или заключением меморандума о взаимопонимании в объёме свыше 5 ТВт·ч — чуть более 500 млн куб. м», — следует из заявления ЕК.

Отмечается, что в случае возможных негативных воздействий совместных закупок или оказания влияния на безопасность поставок и энергетическую солидарность Еврокомиссия сможет дать необходимые разъяснения.

ЕК также предложила обязать страны — члены ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП, так как не все государства заключили двусторонние соглашения о солидарности.

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