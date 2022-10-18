В Еврокомиссии предложили странам ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП

Еврокомиссия предложила обязать страны — члены ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП, так как не все государства заключили двусторонние соглашения о солидарности.

«Комиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с ЧП, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию», — следует из заявления Еврокомиссии.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на проект пакета экстренных мер по борьбе с энергетическим кризисом Европейской комиссии сообщало, что Евросоюз отказался от введения потолка цен на газ.

Президент России Владимир Путин сообщал о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды.