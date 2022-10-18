В Еврокомиссии предложили странам ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП
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«Комиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с ЧП, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию», — следует из заявления Еврокомиссии.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на проект пакета экстренных мер по борьбе с энергетическим кризисом Европейской комиссии сообщало, что Евросоюз отказался от введения потолка цен на газ.
Президент России Владимир Путин сообщал о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды.