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В Еврокомиссии предложили странам ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП

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Еврокомиссия предложила обязать страны — члены ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП, так как не все государства заключили двусторонние соглашения о солидарности.
В Еврокомиссии предложили странам ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Комиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с ЧП, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию», — следует из заявления Еврокомиссии.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на проект пакета экстренных мер по борьбе с энергетическим кризисом Европейской комиссии сообщало, что Евросоюз отказался от введения потолка цен на газ.

Президент России Владимир Путин сообщал о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды.

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