Депутат Ананских оценил предложение ЕК сократить потребление газа на 15%

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT предложение Еврокомиссии странам ЕС сократить ежемесячное потребление газа на 15% до марта 2023 года.

По словам парламентария, вариантов экономии два: «остановить подачу на предприятиях или морозить своих граждан».

«Мне трудно понять, за счёт чего можно ещё экономить. Люди же хотят жить нормально. То, что сейчас происходит, — это последствия неправильных действий правительств этих стран», — считает депутат.

Он также отметил, что «всё ещё можно исправить», так как одна нитка «Северного потока — 2» действует.

«Надо просто принять волевое решение руководителям государств, договориться с «Газпромом», чтобы по этой нитке пустили дешёвый газ. Это же очень просто, логично. Жители Европы и их экономика начнут себя чувствовать гораздо лучше», — считает Ананских.

Ранее в ЕК предложили странам Евросоюза сократить потребление газа на 15% до марта 2023 года.