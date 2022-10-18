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Депутат Ананских оценил предложение ЕК сократить потребление газа на 15%

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT предложение Еврокомиссии странам ЕС сократить ежемесячное потребление газа на 15% до марта 2023 года.
Депутат Ананских оценил предложение ЕК сократить потребление газа на 15%
  • Gettyimages.ru
  • © HHakim

По словам парламентария, вариантов экономии два: «остановить подачу на предприятиях или морозить своих граждан».

«Мне трудно понять, за счёт чего можно ещё экономить. Люди же хотят жить нормально. То, что сейчас происходит, — это последствия неправильных действий правительств этих стран», — считает депутат.

Он также отметил, что «всё ещё можно исправить», так как одна нитка «Северного потока — 2» действует.

«Надо просто принять волевое решение руководителям государств, договориться с «Газпромом», чтобы по этой нитке пустили дешёвый газ. Это же очень просто, логично. Жители Европы и их экономика начнут себя чувствовать гораздо лучше», — считает Ананских.

Ранее в ЕК предложили странам Евросоюза сократить потребление газа на 15% до марта 2023 года.

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