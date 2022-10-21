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Орбан сравнил Еврокомиссию с желающим самостоятельно установить цену посетителем бара

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил намерение Еврокомиссии ввести ценовой потолок на газ из России с посетителем бара, который хочет сам установить цену на пиво.

«Предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ — это как прийти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить половину стоимости вашего пива», — написал Орбан в Twitter.

Он подчеркнул, что потребители не могут снизить цены на энергию, это позволят сделать «только диверсификация и конкуренция».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ — это нарушение условий контрактов, которое влечёт за собой прекращение поставок.

Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды.

При этом он заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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