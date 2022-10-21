Орбан сравнил Еврокомиссию с желающим самостоятельно установить цену посетителем бара
«Предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ — это как прийти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить половину стоимости вашего пива», — написал Орбан в Twitter.
Он подчеркнул, что потребители не могут снизить цены на энергию, это позволят сделать «только диверсификация и конкуренция».
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что введение потолка цен на газ — это нарушение условий контрактов, которое влечёт за собой прекращение поставок.
Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды.
При этом он заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.