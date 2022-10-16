ZDF: газохранилища Германии заполнены на 95%, но пережить зиму всё равно будет непросто

Газохранилища в Германии заполнены на 95%, но это обманчивый показатель, утверждает немецкий телеканал ZDF. В количественном эквиваленте этих объёмов газа хватит на два холодных зимних месяца. Стране по-прежнему необходимо экономить энергию и снизить её потребление как минимум на 20%. Кроме того, Германия остаётся зависимой от поставок из-за рубежа, и ей ещё предстоит создать новую инфраструктуру для импорта энергоносителей, — так что благополучно пережить зиму будет непросто.

Ещё год назад о сайте Gas Infrastructure Europe могли знать только эксперты — сейчас сайт операторов газовой инфраструктуры Европы является одним из важнейших источников информации, поскольку показывает, насколько заполнены европейские газовые хранилища, отмечает немецкий телеканал ZDF.

В четверг сайт оказался в центре внимания благодаря хорошим новостям для Германии: газовые хранилища ФРГ заполнены более чем на 95%. Согласно постановлению Министерства экономики Германии, объекты должны были фактически достичь этого уровня к 1 ноября, так что результат получен даже раньше срока. В политике и бизнесе почувствовалось облегчение, но шампанское никто так и не открыл — потому что до этой зимы осталось ещё слишком много нерешённых вопросов, подчёркивает ZDF.

Прежде всего, все хранилища должны быть заполнены в одинаковой степени. Но крупнейшее немецкое хранилище в Редене достигло уровня лишь в 80%. Впрочем, на самом деле это почти не имеет значения, потому что для экспертов газохранилища — не более чем дополнение к сути.

В конечном счёте многое будет зависеть от того, насколько холодной будет зима. «Хорошо заполненные хранилища помогут нам зимой», — сказал президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер. Однако в чисто количественном выражении газа в хранилищах хватит только примерно на два холодных зимних месяца.

Андреас Фишер, эксперт по энергетике в Кёльне, считает, что «хранилища следует рассматривать в первую очередь как резерв и буфер, который можно включить, когда это необходимо». Потому что чем более пустыми они окажутся этой зимой, тем полнее они должны быть следующей зимой. И их заполнение, вероятно, будет происходить вообще без российского газа, поэтому потребуются дополнительные усилия.

Прежде всего, это означает экономию энергии. Потребление должно снизиться как минимум на 20%, утверждает Федеральное сетевое агентство.

Кроме того, Германия будет и дальше зависеть от поставок. На этом уровне многое уже было сделано, но многое ещё находится на переходной стадии, поскольку необходимо создать технические предпосылки для новой фазы, поясняет телеканал.

Взять, к примеру, Францию: Германия теперь получает оттуда газ по трубопроводам, которые раньше могли поставлять газ только с востока на запад. Теперь технически возможен и обратный маршрут, и Германия выигрывает от того, что во Франции уже работают терминалы для сжиженного газа.

В будущем «мы будем получать больше газа с юга, например, из Италии или Испании», предполагает Фишер. Однако, по его словам, там ещё предстоит создать инфраструктуру, так как, прежде всего, не хватает необходимых трубопроводных мощностей.

В любом случае, газовый рынок переживает структурный переворот, утверждает ZDF. Это также означает, что европейский «газовый голод» оказывает влияние на другие страны. «Определённые объёмы продаются на спотовом рынке, Европа выделила большие суммы, и поэтому газ не поступил в другие страны», — говорит Фишер. Таким образом, проблема нехватки газа временно отложилась.

С другой стороны, существуют и долгосрочные контракты для этих стран, поэтому Европа не может выхватить весь газ из-под носа у небольших государств, сколько бы денег за него она ни предлагала. В любом случае, ясно одно: пока цены будут оставаться высокими, потому что сейчас в мире наблюдается шоковый спрос, разъясняет немецкий телеканал. «Через несколько лет у нас будет более высокая конкуренция за СПГ, — считает Фишер. — Повышение спроса также будет способствовать росту цен в долгосрочной перспективе. Однако в перспективе это приведёт и к увеличению предложения».

Это означает, что после периода потрясений цены снова упадут. Однако неясно, когда именно это произойдёт и на каком уровне они установятся. Прежде всего, важно благополучно пережить эту зиму, а это будет достаточно сложно, несмотря на заполненные хранилища, заключает немецкий телеканал ZDF.