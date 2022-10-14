Der Spiegel: «ни о чём не жалею» — Меркель настояла на правильности своего решения закупать газ у России

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ни капли не сожалеет о решении сделать основную ставку в энергообеспечении её страны на российский газ, сообщает Der Spiegel. По её словам, оно было правильным, рациональным и обоснованным, так как на фоне отказа от мирного атома и угольной энергетики ФРГ нужно было голубое топливо для перехода на альтернативные источники энергии. К тому же Москва продавала его дешевле, чем другие страны, отметила она.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сожалеет о своём решении сделать основную ставку в энергообеспечении Германии на российский газ, пишет Der Spiegel. По её словам, на фоне постепенного отказа от ядерной и угольной энергетики голубое топливо было необходимо для перехода на экологически чистые источники энергии.
При этом решение покупать именно российский газ было «очень рациональным и обоснованным», ведь он дешевле, чем сжиженный природный газ из США, Саудовской Аравии или Катара. К тому же Россия «даже в годы холодной войны… была надёжным поставщиком энергии», подчеркнула она. При этом экс-канцлер отметила, что никогда не верила в «перемены через торговлю», но определённо была убеждена в том, что с помощью неё можно установить связь: «Поэтому я совершенно не жалею о решениях, а считаю, что в контексте того временя они были правильными».
Но боевые действия на Украине изменили ситуацию, пояснила Меркель. По её словам, наступил «переломный момент»: «И новое правительство, конечно же, должно на это реагировать. Что оно и делает». С начала спецоперации Германия и другие европейские страны пытаются ликвидировать свою зависимость от российской нефти и газа, объясняет Der Spiegel. В прошлом году на поставки из России пришлось 55% газового импорта в Германию, что связано с тем, что Меркель не прекратила торговые отношения даже после присоединения Крыма в 2014 году и продолжила поддерживать проект строительства трубопровода «Северный поток — 2».
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в «пособничестве терроризму». Автором документа стал литовский представитель Эмануэлис Зингерис. Украинские представители позднее внесли в резолюцию правку о «пособничестве терроризму».
Кураторы Главного разведывательного управления Украины попытались ликвидировать своих же агентов после неудачного проведения теракта в Мелитополе против сотрудника избирательной комиссии по референдуму, рассказал РИА Новости задержанный силовиками агент Артур Нестеренко, который получил лёгкие ранения в результате срабатывания СВУ в собственном доме.
Вице-премьер России Александр Новак в ответ на предложение Минфина США установить потолок цены на российскую нефть на уровне около $60 предложил Вашингтону установить предельные цены на свои энергоносители, поставляемые Европе.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал выступление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в защиту принятого ей решения закупать у России большие объёмы природного газа
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российский президент Владимир Путин был инициатором трёхсторонней встречи Россия — Киргизия — Таджикистан.
Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды в «Аль-Шабабе», будет готовиться к чемпионату мира 2022 года в Катаре в «Легии», сообщает пресс-служба варшавского клуба.
Российские теннисистки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова одержали победу над Анной Бондарь и Далмой Галфи из Венгрии в четвертьфинале парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Клуж-Напоке (Румыния).
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что в Соединённых Штатах не видят возможности восстановления ядерной сделки с Ираном в ближайшее время.
Страны НАТО во время ядерных учений не будут задействовать реальные боеприпасы и дистанцируются от России почти на 1 тыс. км, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Более 90% экспортёров Приморского края работают со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил губернатор Олег Кожемяко на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом под руководством министра иностранных дел Сергея Лаврова.