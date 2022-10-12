Das Erste: стали слишком зависимы — Боррель объявил о банкротстве европейской внешней политики

Процветание Евросоюза годами «базировалось на дешёвой энергии из России» и импорте товаров по низким ценам из Китая, а безопасность Европа делегировала США, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Das Erste. По его словам, теперь эта модель полностью провалилась. Он призвал не заменять одну зависимость другой и не переоценивать роль Европы как модели верховенства права и демократии для других регионов мира.

Жозеп Боррель занимает значимый пост: он является верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Однако он хотел бы, чтобы название его должности «звучало проще». Он предпочёл бы называть себя министром иностранных дел Европы. Но до сих пор эта идея всегда терпела неудачу из-за государств-членов. Министры иностранных дел представляют правительства, а не Брюссель — и так от Лиссабона до Варшавы. Боррель должен выступать в роли координатора. Тот же Боррель «фактически объявил о банкротстве такого типа европейской внешней политики», пишет Das Erste.

«Мы, европейцы, сейчас столкнулись с последствиями процесса, который длился годами, — заявил Боррель. — Наше процветание базировалось на дешёвой энергии из России». Кроме того, ЕС долгое время опирался на китайский рынок в экспорте и импорте, трансфере технологий, инвестициях, покупал дешёвые товары. Затем Боррель добавил фразу, которую европейцы ранее могли услышать лишь от Дональда Трампа: «Мы делегировали нашу безопасность Соединённым Штатам».

Европу защищают американские солдаты, газ ей поставляют русские, а дешёвые продукты — китайцы. Эта модель полностью провалилась, заключает Боррель. «Мы полностью отделили источники нашего благополучия от источников нашей безопасности», — подчеркнул он.

Испанец произнёс столь необычную речь на ежегодной встрече с послами ЕС. У верховного представителя есть собственные послы примерно в 130 странах, в дополнение к посольствам, которые 27 стран — членов ЕС имеют почти во всех странах мира. Боррель призвал «своих» дипломатов лучше выполнять свою работу в качестве послов Европы, потому что время потрясений только начинается: «События, которые, как мы думали, никогда не произойдут, теперь происходят одно за другим». Иными словами: Европа в ближайшие годы должна быть готова к событиям, которые никто не предсказывает.

Конфликт на Украине, по словам Борреля, потряс мировоззрение многих — в столицах ЕС, в университетах, среди дипломатов. Экономическая взаимозависимость и связанная с ней вера в мирное решение конфликта превратились в зависимость. Именно эту ошибку нельзя повторять в отчаянном поиске поставщиков газа и электроэнергии. «Мы не должны заменять одну зависимость новой зависимостью», — подчеркнул он. Теперь европейцы, вероятно, чувствуют облегчение из-за того, что сжиженный газ будет поступать именно из США: «Но что произойдёт, если Соединённые и Штаты во главе с новым президентом перестанут быть такими дружелюбными и готовыми к сотрудничеству с Европой?»

Боррель предупреждает о новых зависимостях и призывает все страны-члены как можно быстрее стать независимыми в области энергоснабжения или, при необходимости, лучше распределять риски импорта. Он делает ещё одно предупреждение: им не следует переоценивать роль Европы как модели верховенства права и демократии для других регионов мира. В будущем необходимо больше слушать — таков его совет послам.

Как отмечает издание, верховный представитель «стал очень практичным». Постоянные представительства ЕС, которые с целью большей дифференциации от национальных зарубежных представительств официально называются не посольствами, а «делегациями», должны прилагать больше усилий для того, чтобы держать его, верховного представителя, в курсе последних событий.

Он часто узнаёт новости только из газет. «Со всеми многочисленными делегациями, которые ЕС имеет по всему миру, я на самом деле должен быть самым информированным человеком в мире. Поэтому, пожалуйста, отправьте телеграмму, электронное письмо — и сделайте это быстро». Активность в Twitter также приветствуется, сейчас это становится «всё более и более важным», передаёт Das Erste.