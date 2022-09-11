Politico: европейский фронт поддержки Украины дал трещины

Европейским лидерам не удаётся убедить общественность в правильности поддержки Украины. Причина кроется не только в тяжёлых экономических последствиях конфликта для европейцев, но и в усилении антивоенных настроений. Как пишет Politico, украинские официальные лица прекрасно осознают как важно сохранить помощь Европы, однако в ЕС нет единства.

Эти сцены в последние месяцы часто разыгрывались на городских площадях Европы: берущие за душу рассказы очевидцев о российской спецоперации на Украине, призывы к оружию против «колониальных завоеваний» и эмоциональные призывы к общественности о помощи. Однако, как пишет Politico, в таких мероприятиях в последнее время появляются весьма существенные отличия: участники митинга в Берлине в конце прошлого месяца выступали не под флагом Украины, а под флагом отколовшихся от Киева Луганской и Донецкой Народных Республик, и целью их мрачных предупреждений была не Россия, а Соединённые Штаты.

«В последние годы обозначилась чёткая линия на последовательное уничтожение демократических прав и движение к фашизму, — сказал своей аудитории Клаус Хартманн, лидер социалистической «Лиги вольнодумцев», сетуя на то, что Германия стала не более чем вассалом США на Украине и на других фронтах. — Эти две народные республики обладают теми же правами, которыми НАТО наделяет свою клиентуру, а именно: правом свободы выбора тех союзов, в которые они вступают».

Автор статьи отмечает, что можно было бы отмахнуться от таких настроений, как от бреда политических маргиналов, но по мере того, как конфликт на Украине затягивается, а европейцы всё больше ощущают на себе бремя более высоких цен на энергоносители и замедления экономики, маргиналы быстро превращаются в политический центр.

Насколько быстро это происходит, стало ясно в последние дни, когда демонстранты вышли на улицы и площади в Чехии и Германии в знак протеста против роста цен на энергоносители, против НАТО и против поддержки Украины Западом. Только в Праге около 70 тыс. демонстрантов приняли участие в акции протеста в центре города в субботу 3 сентября. Тысячи людей собрались в понедельник 5 сентября и в немецких городах Лейпциг и Магдебург, выслушивая призывы повторить такие же гражданские беспорядки, которые привели в своё время к свержению коммунистической диктатуры в Восточной Германии.

«НАТО удалось сделать всё настолько неправильно в связи с Украиной и Россией, насколько это вообще можно было сделать неправильно», — сказал Грегор Гизи, бывший лидер Европейской левой партии, под восторженные аплодисменты в Лейпциге.

«Надвигающаяся социальная буря демонстрирует европейским лидерам горькую правду: пока Россия сражается на полях боёв с Украиной, Кремль укрепляет позиции в продолжающемся сражении против демократических основ Европы», — пишет автор статьи.

Высокопоставленный чиновник Еврокомиссии рассказал изданию, что «нет никаких сомнений в том, что Путин в этом плане выигрывает». Он указал на политические потрясения в Болгарии, где президент в прошлом месяце подтолкнул назначенное им временное правительство к переговорам о новом соглашении по поставкам газа с «Газпромом». Хотя этот шаг спровоцировал уличные протесты тех, кто выступал против сохранения энергетической зависимости Болгарии от Москвы, многие в этой стране, имеющей глубокие культурные и исторические связи с Россией, приветствовали его.

Похожая картина сложилась и в Венгрии, где Виктор Орбан ясно дал понять, что не намерен разрывать связи с Россией. На этой неделе Орбан, заявивший, что Украина не может выиграть в военном конфликте, пригрозил заблокировать продление европейских санкций против России, если из санкционного списка не будут исключены три олигарха.

Но через несколько недель «выходки Орбана» могут стать наименьшей из забот Европы. Лидеры Европейского союза готовятся к выборам в Италии в конце сентября, при этом ультраправые партии, по прогнозам, получат достаточную поддержку для формирования коалиции. Эти итальянские выборы могут «изменить правила игры» для Европы, предупредил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии. Хотя Джорджия Мелони, лидер правой партии «Братья Италии», которая, как ожидается, победит на выборах, поддерживает военную помощь Украине, в коалицию с ней могут войти некоторые из наиболее дружественных Путину европейских политиков, такие как Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони.

И хотя европейские лидеры по-прежнему едины в отношении санкций против России, трещины в этой поддержке с каждым днём становятся всё более очевидными. В странах с сильными популистскими движениями антисанкционный фронт набирает обороты уже несколько недель. Согласно опросу, опубликованному в конце августа, в Австрии, где пророссийская крайне правая Партия свободы является мощной силой, 40% населения не поддерживают санкции ЕС против Москвы. Даже правящая правоцентристская Народная партия расколота: влиятельные региональные лидеры открыто ставят под сомнение постоянную поддержку антироссийских санкционных мер федеральным правительством. Согласно опросу Termometro Politico, опубликованному 3 сентября, в Италии общественная оппозиция санкциям ещё сильнее: 51% населения выступает за их отмену, чтобы ослабить давление на экономику Италии.

Помимо санкций, Европа всё больше расходится во мнениях относительно того, насколько нужно поддерживать Украину в финансовом отношении. Согласно опросу, опубликованному фондом Open Society Foundations, в Западной Европе 40% процентов населения поддерживают отправку оружия и финансов на Украину. И хотя это существенно больше, чем в других частях мира, но это далеко не явное большинство.

Как заключает автор статьи, украинские официальные лица прекрасно осознают важность сохранения поддержки Европы, однако до сих пор большинству европейских лидеров не удаётся убедить общественность в правильности этого аргумента.

«Если бы европейцы действительно верили, что на карту поставлена их собственная безопасность, они не выступали бы за мир и против военного конфликта. Они бы просто просили своих лидеров направить Украине больше оружия», — считает автор статьи.