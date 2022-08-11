Боррель: европейцы должны быть готовы заплатить за поддержку Украины и единство ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал интервью El Pais, в ходе которого заявил, что европейцы должны быть готовы к тому, что украинский конфликт затянется. При этом он призвал граждан стран Евросоюза быть готовыми «заплатить цену» за поддержку Украины в этом конфликте.

После возвращения с саммита АСЕАН в Камбодже по дороге в Сантандер, откуда он вернётся в Брюссель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель нашёл время побеседовать с El País. В ходе интервью Боррель коснулся основных глобальных неопределённостей — конфликта на Украине, ситуации между Тайванем и Китаем в Тайваньском проливе и «осиного гнезда» на Ближнем Востоке. Для решения этих очагов конфликта, а также для испанской политики, у него есть совет, точнее реплика из «Терминатора»: «Надейся на лучшее, но готовься к худшему».

Боррель отмечает, что никому неизвестны планы президента России Владимира Путина, «но рациональнее всего готовиться к худшему. Если он хочет использовать энергию в качестве оружия, он не будет ждать, пока мы пополним наши запасы зимой», — предупреждает политик. По его словам, европейцы должны быть готовы к тому, чтобы «заплатить цену» за поддержку Украины.

«Мы должны объяснить нашим гражданам, что Украина — это не чужая война. На карту поставлено очень многое: граждане должны быть готовы заплатить цену, чтобы сохранить поддержку Украины и единство ЕС», — заявил Боррель, добавив, что ситуация вокруг Украины «напрямую затрагивает» Европу.

На комментарий издания о том, что если раньше казалось, что США и Европа вооружали Украину для борьбы с Россией, а теперь создаётся впечатление, что это делается для переговоров, верховный представитель ЕС подчеркнул, что «все войны заканчиваются переговорами и чем раньше это произойдёт, тем лучше».

Впрочем, Боррель считает, что европейцам нужно приготовиться к затяжному конфликту в поисках политических решений. И в это время, утверждает он, страны юга Европы должны проявить солидарность со странами, которые больше всего пострадают в случае прекращения поставок российских энергоресурсов.

«Испания может сделать многое, потому что на неё приходится треть всех европейских мощностей по сжижению природного газа. Мы можем стать воротами в Европу для газа, альтернативного российскому», — считает испанский политик.

Не обошёл вниманием Боррель и ситуацию в Тайваньском проливе. По его словам, в желании Китая воссоединиться с Тайванем «нет ничего нового». Однако важно, чтобы это происходило мирным путём, тогда как реакция Поднебесной на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелосив Тайбэй была «непропорциональной».Кроме того, по его словам, мир нуждается в сотрудничестве Вашингтона и Пекина, так как без этого невозможно решить глобальные проблемы, например, изменение климата.

В ходе интервью с El País Боррель также прокомментировал конфликт в секторе Газа, где люди оказались заперты «в тюрьме под открытым небом». Впрочем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности утверждает, что решение этого конфликта «не в силах» блока. По словам политика, этот ближневосточный конфликт может быть решён исключительно при участии США.