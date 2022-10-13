TV2N: угроза минирования на норвежском газовом заводе Ormen Lange оказалась ложной

12:51
Юрист оценил шансы Джоковича сыграть на Australian Open
Австралийский юрист Цай Коньмин поделился мнением о вероятности того, что серб Новак Джокович сможет принять участие на Australian Open-2023.
12:51
СК: свыше 400 боевиков «Азов» доставили в российские СИЗО с конца сентября
Более 400 боевиков украинского нацформирования «Азов»* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, где они дают показания о совершённых в отношении гражданского населения преступлениях.
12:48
Семененко считает себя самым искренним и честным фигуристом
Российский фигурист Евгений Семененко назвал самых весёлых, умных, искренних, трудолюбивых и серьёзных спортсменов в своём виде.
12:44
Баженов рассказал, что у него снизился интерес к ЧМ
Бывший полузащитник московского «Спартака» Никита Баженов поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу.
12:42
Источник: два игрока РПЛ получили повестки в военкомат
Два футболиста из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) получили повестки в военкомат.
12:37
Вратарь «Торпедо» Довбня получил отсрочку от призыва по мобилизации
Голкипер «Торпедо» Александр Довбня получил повестку в военкомат по мобилизации в Вооружённые силы Российской Федерации.
12:36
Игнатьев: буду смотреть чемпионат мира без России
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что планирует смотреть чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
12:36
В Иране заявили о расширении сотрудничества с Россией
Заместитель министра нефтяной промышленности Ирана Ахмад Асадзадех заявил, что сотрудничество Ирана и России после событий на Украине и введения санкций стало расширяться.
12:32
Лавров: Москва не отказывается от переговоров, но вменяемых инициатив пока не было
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона никогда не отказывалась ни от одного серьёзного предложения по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив пока не поступало.
12:29
В «Фатих Карагюмрюк» сообщили, что Оздоев сможет сыграть в следующем матче
Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын рассказал, что российский полузащитник Магомед Оздоев сможет сыграть в матче 10-го тура чемпионата Турции с «Хатайспором».
12:27
Россия заявила демарш ФРГ, Дании и Швеции по вопросу расследования ЧП на «Северных потоках»
МИД России заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на нитках газопроводов «Северный поток».
12:26
Газзаев поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Спартак»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком».
12:22
Путин пожелал Катару успехов в проведении ЧМ-2022
Президент России Владимир Путин провёл встречу с эмиром Катара Тамимом Аль Тани.
12:22
МИД: за резолюцию против России вынуждали проголосовать методом дипломатического террора
Западу удалось добиться результата по антироссийской резолюции ГА ООН методами дипломатического террора и шантажа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
12:20
Семак: у Адамова будут шансы проявить себя
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о конкуренции в команде.
12:19
Сёмин назвал фаворита в матче ЦСКА — «Спартак»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».
12:14
«Барселона» не досчитается €21 млн в случае вылета из Лиги чемпионов
Каталонская «Барселона» не досчитается €21 млн призовых, если не преодолеет групповую стадию Лиги чемпионов.
12:14
Рамирес: хочу отомстить Биволу за народ Мексики
Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес заявил, что отомстит россиянину Дмитрию Биволу за Сауля Альвареса.
12:12
Мирошник заявил о взятии под контроль двух господствующих высот в «серой зоне» у Кременной
Глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник сообщил о взятии под контроль двух господствующих высот в «серой зоне» у города Кременная (ЛНР).
12:09
Боррель предупредил о военном ответе в случае применения ядерного оружия на Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад намерен дать мощный военный ответ в случае применения ядерного оружия на Украине.
12:09
Кроос выступил против проведения чемпионата мира в Катаре
Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос выступил против проведения чемпионата мира по футболу в Катаре.
12:08
Семак: Ловрен — профессионал до мозга костей
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре защитника и капитана петербургского клуба Деяна Ловрена.
12:02
СНБ Армении возбудила дело по материалам расследования взрыва на Крымском мосту
Служба национальной безопасности Армении завела уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту.
12:02
Amnesty International заявила о пытках Латвии по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией
Правозащитная организация Amnesty International заявила о пытках в Латвии по отношению к беженцам и мигрантам на границе с Белоруссией.
12:01
Смородская — о Кварацхелии: восхищаюсь его игрой
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Аяксом» в Лиге чемпионов.
12:01
В «Торпедо» объявили о назначении Талалаева на пост главного тренера
Российский специалист Андрей Талалаев стал главным тренером московского «Торпедо».
11:57
Шупляков: Дзюба после футбола в Госдуму может пойти
Первый тренер Артёма Дзюбы Александр Шупляков высказал мнение о будущем форварда, который выступает за турецкий «Адана Демирспор».
11:55
Гаджиев: ЧМ нужно смотреть, чтобы не отставать от времени
Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев объяснил, почему нужно смотреть чемпионат мира — 2022 в Катаре.
11:55
Полиция Норвегии сообщила о «непонятной ситуации» на газовом заводе Ormen Lange
Норвежская полиция сообщила о «непонятной ситуации» на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра.
11:52
Источник: Мбаппе приедет на церемонию вручения «Золотого мяча», только если будет в тройке
Стали известны условия нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе для приезда на церемонию вручения «Золотого мяча».
11:50
Президент «Торпедо» прокомментировал информацию о возможном назначении Талалаева
Президент «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на новость о том, что Андрей Талалаев может возглавить московский клуб.
11:49
Путин заявил эмиру Катара, что будет рад видеть его в России
Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Астане, что будет рад видеть его в России.
11:43
«Транснефть»: утечка нефти на участке «Дружбы» не привела к падению поставок из России
Утечка на польском участке нефтепровода «Дружба» не привела к падению поставок из России ни в Польшу, ни в Германию.
11:42
Родригао: в матче с «Пари НН» мы хотим исправиться перед фанатами за «Факел»
Защитник «Зенита» Родригао поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с «Пари Нижним Новгородом».
11:40
Количество паромов через Керченский пролив увеличено до шести
Количество паромов, курсирующих через Керченский пролив, увеличено до шести. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
11:33
Президент Белоруссии: перевороты и санкции Запада несут в себе риски третьей мировой войны
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что западная практика санкций и организации переворотов в других странах несёт риски третьей мировой войны.
11:31
Марочко: украинские военные оставляют позиции под Артёмовском в ДНР
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные оставляют позиции под Артёмовском в ДНР.
11:31
Росгвардия задержала передававшего данные о российских военных жителя Запорожской области
Росгвардия в Запорожской области задержала пособника ВСУ, собиравшего сведения о российских военных и гражданской инфраструктуре.
11:30
Ягудин: редко, когда фигурист заканчивает карьеру с хорошими результатами и без травм
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал, с какими трудностями может столкнуться профессиональный спортсмен.
11:29
Президент США Байден во время выступления по ошибке сообщил о гибели своего сына в Ираке
Президент Соединённых Штатов Джо Байден во время выступления ошибся, сказав, что его сын Бо погиб во время боевых действий Ираке, хотя он скончался от рака в 2015 году.
11:20
Семак: у «Зенита» есть два нападающих, других кандидатов не рассматриваем
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающих команды.
11:16
В России за сутки госпитализировали 1825 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 1825 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1813 пациентов с COVID-19.
11:13
Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Подмосковье
Четыре человека погибли в результате ДТП, которое произошло на 1-м км автодороги Москва — Дмитров — Дубна в Московской области 13 октября.
11:10
«Чемпионат»: Талалаев возглавит «Торпедо»
Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в ближайшее время может возглавить «Торпедо».
11:07
Венгрия и Сербия проголосовали за осуждающую референдумы в Донбассе резолюцию ООН
Венгрия и Сербия среди прочих стран проголосовали за резолюцию ООН, осуждающую и не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет РИА Новости.
10:58
В Совете Федерации разработали проект об участии осуждённых в боевых действиях
В Совете Федерации разработали законопроект, предусматривающий возможность участия осуждённых в боевых действиях.
10:52
Источник: Мбаппе недоволен, что Месси стал лидером раздевалки ПСЖ
Нападающий Лионель Месси стал лидером раздевалки «Пари Сен-Жермен», что не нравится форварду Килиану Мбаппе.
10:47
В ДНР забросили диверсионную группу из террористов «Азова»
В Донецкой Народной Республике заявили, что в республику была заброшена диверсионная группа из террористов «Азова»*, в Мариуполе для них был заготовлен схрон с оружием.
10:42
Чен: явные успехи Тутберидзе говорят за себя, но о величии речь не идёт
Комментатор Иоланда Чен высказалась в ответ на слова тренера Валентина Николаева в адрес Этери Тутберидзе.
10:37
В ООН выразили надежду на продление продуктовой сделки
Стопроцентной уверенности в продлении продуктовой сделки нет, но ООН надеется, что стороны найдут пути решения, заявил координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла.