России невыгодно взрывать собственные газопроводы «Северный поток», потому что 40% её ВВП составляют доходы от продажи природного газа и других энергоносителей, заявил полковник в отставке и бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в эфире подкаста Judging Freedom. По его словам, нужно смотреть, у кого была возможность серьёзно повредить прочные трубы, и тогда на ум приходят Королевский флот Великобритании и флот США.
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Могли ли русские вывести из строя собственные газопроводы? 40 процентов российского ВВП составляет иностранная валюта от продажи природного газа, нефти, угля и так далее. Так что русские этого не делали, я считаю абсурдом предполагать обратное.
Могли ли немцы это сделать? На мой взгляд, крайне маловероятно. Немцы хотели построить этот газопровод, они были к нему готовы. Они отказались от него, потому что мы (США. — ИноТВ) настояли на этом.
Тогда кто ещё может быть замешан? Ну, кажется, что поляки с энтузиазмом восприняли эту новость. Как вы знаете, министр иностранных дел Польши сказал: «Спасибо, Соединённые Штаты, за то, что сделали это».
Тогда нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность это сделать. И это означает — Королевский флот, флот Соединённых Штатов. Я думаю, это довольно очевидно. Мы знаем, что использовались тысячи фунтов тротила, потому что эти трубы невероятно прочные: основа из металлических сплавов, по которой идёт природный газ, покрыта бетонной оболочкой в несколько дюймов. Так что это не тот объект, куда просто можно спустить на рыболовной леске гранату и подорвать.
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