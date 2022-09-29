Польский политик: диверсия на газопроводах переводит конфликт России и Запада в новую плоскость

Монопольное положение российских поставщиков сырья в Центральной Европе даёт возможность Москве использовать экспорт энергоресурсов в качестве инструмента внешней политики и достижения её целей, уверен бывший замминистра экономики Польши Пётр Наимский. В беседе с TVP Info он обращает внимание на то, что западные страны очень зависимы от этих поставок, поэтому нет ничего удивительного в том, что они не в состоянии согласовать свою позицию по украинскому конфликту.

Бывший замминистра экономики и бывший уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что в связи с запуском газопровода Baltic Pipe вместе со своими коллегами он чувствует большое удовлетворение. По его оценкам, именно благодаря этой инфраструктуре стало возможным освобождение Польши от господства России в сфере поставок газа.

«По истечении 30 лет мы добились большого успеха. Мы заменили российские поставки на другие с совершенно разных направлений. В этот же день имеет место эта провокация…

мы знаем, что это акт диверсии, потому что шведы это подтвердили», — прокомментировал он утечку из газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в интервью TVP Info.





«Это ситуация, которая меняет курс ведения боевых действий россиянами. До сих пор россияне избегали разрушений инфраструктуры… Они хотят показать нам — Западу, что военные, резкие и диверсионные действия можно перенести в эту плоскость. Это и есть обострение обстановки», — пояснил он.

Наимский обратил внимание на то, что на дне моря находится много важной инфраструктуры, и это не только газопроводы, а также линии электропередач, линии связи. «Это открытое поле… это сотни километров газопровода, кабеля или других трубопроводов... В любой точке можно совершить диверсию…», — заметил бывший замминистра.

На вопрос, по какой причине Россия, возможно, решилась на диверсию в отношении газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», он ответил следующее: «Первый вывод таков, что больше не нужно делать вид, что какой-то насос или компрессор вышел из строя, просто этот газ не течёт по «Северному потоку — 1», потому что газопровод разрушен».

По его мнению, Россия считает экспорт энергоресурсов инструментом внешней политики и достижения её целей. «Если это необходимо, то также в качестве оружия… Превращение торговли сырьём в военный инструмент является фактом, и это то, с чем мы имеем дело. Энергетический хаос в Европе, вызванный Россией, — результат использования нефти и газа в качестве оружия», — подчеркнул Наимский.

В беседе он объяснил, что такую возможность Москве представляет монопольное положение российских поставщиков на рынке, в особенности в Центральной Европе. «Они настолько важны для западных экономик, что Западная Европа в итоге поддаётся этому давлению. Это в свою очередь приводит к тому, что в качестве реакции на агрессию России в отношении Запада… поступает ответ, который сложно согласовать между всеми заинтересованными сторонами», — резюмировал в интервью TVP Info бывший замминистра экономики.