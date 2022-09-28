SVT: в НАТО не исключают украинский след в диверсиях на «Северном потоке»

«За этим могут стоять антикремлёвские группы, возможно, с Украины или из других стран», — заявил Арнольд Дюпюи, глава научно-технической организации НАТО по изучению гибридной войны шведскому телеканалу SVT. Эксперт предположил, что за диверсиями могли стоять «несколько организаций и групп», обладающих «возможностью заниматься подводной деятельностью». По его мнению, это могло быть сделано с применением дистанционного управления.

Несколько стран или группировок могут быть заинтересованы в осуществлении диверсий на газопроводах «Северного потока». Об этом заявил Арнольд Дюпюи, председатель исследовательской группы научно-технической организации НАТО по изучению гибридной борьбы, которая на прошлой неделе отрабатывала гибридные угрозы на территории Швеции. «Это могут быть группы, настроенные против Кремля, возможно, с Украины или откуда-то ещё. Это также могут быть пророссийские активисты или сотрудники», — заявил он шведскому телеканалу SVT.

SAS-163 — это исследовательская группа научно-технического отдела НАТО. Арнольд Дюпюи является её председателем, где в рамках системного анализа изучаются гибридные угрозы энергоснабжению. Он прокомментировал данные о подозрении на диверсию против газопроводов «Северного потока», заявив: «Я бы не стал называть это «диверсией» на данный момент. Полагаю, что этот термин используется Кремлём. Маловероятно, чтобы три утечки произошли одновременно на двух разных газопроводах. Похоже на преднамеренную попытку саботировать газопроводы». Во вторник вечером правительства Швеции и Дании сообщили, что речь идёт, вероятно, о диверсиях, однако прямых военных угроз против двух стран нет, пишет SVT.

Арнольд Дюпюи указывает на несколько стран или групп, которые могут быть заинтересованы в осуществлении диверсий на трубопроводах. «В этом многие могли быть заинтересованы с разных точек зрения. Во-первых, за этим могут стоять антикремлёвские группы, возможно, с Украины или из других стран. Это также могут быть пророссийские активисты или сотрудники, которые считают, что таким образом газ больше не будет поступать в Европу», сообщает SVT.

Однако для проведения диверсий под водой требуются соответствующие технические возможности с применением водолазов или подводных аппаратов. В зависимости от глубины применяются более сложные технические средства. «Любой, у кого есть возможность заниматься подводной деятельностью, мог бы это сделать. Есть несколько организаций и групп, обладающих такими возможностями. Возможно, это было сделано с приминением дистанционного управления», — заявил эксперт. На вопрос шведского телеканала, могут ли причиной утечек быть технические проблемы, эксперт ответил: «То, что три разные утечки происходят одновременно, довольно маловероятно. Возможно, и есть какая-то разумная причина, по которой они произошли в одно время».

В заключении натовский эксперт также оценил качество конструкции трубопроводов: «Я считаю, что газопроводы качественно сделаны западными компаниями. Насколько я понимаю, они в целом в хорошем состоянии. Наличие подводного трубопровода не является чем-то новым, они существует уже много лет без каких-либо утечек, происходящих одновременно», пишет SVT.