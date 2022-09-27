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TV4: в утечках газа на «Северном потоке» подозревают саботаж

Материал представлен в переводе ИноТВ
На обоих газопроводах «Северного потока» обнаружены утечки газа, сообщает шведская телекомпания TV4. Первая утечка была обнаружена в понедельник недалеко от датского острова Борнхольм, а вечером были обнаружены ещё две. Согласно источникам в правительстве Германии, цитируемым газетой Tagesspiegel, утечки не являются случайностью — в них подозревают намеренный саботаж. Однако официальные комментарии немецких властей и представителей Nordstream заключаются только в том, что они расследуют этот вопрос.
В Балтийском море на обоих газопроводах «Северного потока» были обнаружены утечки газа. Первая утечка была обнаружена вчера недалеко от датского острова Борнхольм, а затем ещё две прошлой ночью. Согласно источникам в правительстве Германии, которых цитирует газета Tagesspiegel, эти утечки произошли не случайно, в них заподозрили преднамеренный саботаж со стороны водолазов-штурмовиков или подводной лодки. Однако официальные комментарии от немецких властей и руководства компании Nordstream по-прежнему заключаются только в том, что они расследуют этот вопрос. С нами сейчас Мария Боман, руководитель спасательной службы Государственного управления судоходства Швеции. Вы работаете с этим, расскажите, что Вам известно.
 
МАРИЯ БОМАН, руководитель спасательной службы Государственного управления судоходства Швеции: Мы мало что знаем. Вчера днём ​​мы узнали о падении давления на одном из газопроводов и утечке газа к юго-востоку от острова Борнхольм. Это довольно далеко от Швеции. Но вчера в восемь часов вечера проходящее мимо судно сообщило о новой утечке, теперь уже к северо-востоку от Борнхольма. Радары корабля обнаружили сразу две утечки. В половине девятого мы получили подтверждение этому с другого корабля, который шёл к северо-востоку от Борнхольма, и его экипаж увидел обе утечки. Мы разослали текстовое предупреждение через систему NAVTEX всем судам, чтобы они держались безопасного расстояния от этих утечек.
 
У нас есть снимки этих предупреждений и для лодок, и для самолётов. Не могли бы вы уточнить, в чём они заключаются?
 
МАРИЯ БОМАНДатчане установили радиус утечки — 5 морских миль к юго-востоку от Борнхольма, а затем Швеция установила такой же радиус. И это хорошо, что радиус был установлен довольно большой. Затем вокруг утечек было установлено ограничение тысяча метров в высоту, чтобы там никто не появлялся.
 
Насколько велики утечки? Вы знаете что-нибудь об этом?
 
МАРИЯ БОМАНБез понятия. Что я знаю, так это то, что их видно на радаре проходящим мимо кораблям и они появляются как эхо на радаре.
 
Насколько это опасно? Это взрывоопасный газ, верно?
 
МАРИЯ БОМАНДа, хотя я тоже не знаю, насколько это опасно, это точно знают в Nordstream.
 
Я подумала о безопасном расстоянии, которое суда и самолёты должны соблюдать. Есть ли для этого причина?
 
МАРИЯ БОМАНДа, и согласно Nordstream это расстояние можно было бы соркатить. Однако было выставлено самое максимальное расстояние, и это, безусловно, хорошо.
 
Почему же тогда приняли решение сделать радиус больше, чем им было нужно, как утверждает Nordstream?
 
МАРИЯ БОМАНДатчане с самого начала установили это безопасное расстояние, а затем мы установили такое же. Так что, может быть, со временем оно будет уменьшено, точно не знаю.
 
Так что насчёт этого типа утечки газа? Будет ли кто-то заниматься последствиями перед тем, как там снова смогут нормально ходить суда, что происходит там сейчас?
 
МАРИЯ БОМАНМы ничего не знаем об этом, именно сами компании должны этим заниматься. Мы следим за тем, чтобы суда и самолёты держались на безопасном расстоянии от утечек и сообщали нам, если будут обнаружены новые утечки.
 
Есть ли у вас в спасательной службе собственные наблюдения по обнароужению утечек?
 
МАРИЯ БОМАННет, мы не ищем утечек.
 
Дата выхода в эфир 27 сентября 2022 года.
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