Der Tagesspiegel: в Германии опасаются, что три нитки газопроводов потеряны навсегда

Обе нитки «Северного потока — 1» и одна из двух ниток «Северного потока — 2» могут быть навсегда выведены из строя, пишет Der Tagesspiegel, ссылаясь на сведения из немецких правительственных кругов. В случае, если не будут проведены срочные ремонтные работы, в газопроводы может натечь много солёной воды, что, в свою очередь, приведёт к коррозии, отмечает издание.
Немецкие спецслужбы опасаются, что обе нитки газопровода «Северный поток — 1» и одна из ниток газопровода «Северный поток — 2» могут быть потеряны навсегда, пишет Der Tagesspiegel, ссылаясь на источники из немецких правительственных кругов. Сообщается, что если не провести срочные ремонтные работы, то в трубы затечёт слишком много солёной воды, что приведёт к коррозии.
В качестве первого шага немецкая полиция усилила контроль за территориальными водами Германии, сообщает издание: на своих кораблях полицейские будут более пристально наблюдать за районами, где пролегает важная инфраструктура. Кроме того, федеральные земли усилят защиту прибрежных зон в Балтийском и Северном морях. Также есть беспокойство по поводу защиты терминалов СПГ и подводных телекоммуникационных кабелей. Издание пишет, что немецкие спецслужбы, так же как и Еврокомиссия, исходят из версии о саботаже. На данный момент продолжается анализ ситуации, однако он усложняется из-за глубины, на которой произошёл инцидент.
Основную роль в расследовании инцидента играет Федеральная разведывательная служба Германии, пишет Der Tagesspiegel. Одна из версий следствия заключается в том, что водолазы могли установить на газопроводы взрывные устройства: версия с нацеленным подрывом подкрепляется тем фактом, что утечки слишком велики и слишком быстро произошло падение давления. Кроме того, утечки возникли на большом расстоянии друг от друга.
Как отмечает Der Tagesspiegel, неповреждённой осталась лишь одна из двух ниток «Северного потока — 2»: по ней всё ещё можно подавать газ. При этом министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил о том, что существует вероятность новых атак на критическую инфраструктуру.
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