Hürriyet Daily News: Эрдоган подтвердил создание в Турции международного газового хаба

02:50
Пентагон: в рамках нового пакета помощи США предоставят Украине боеприпасы к HIMARS
В рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды, сообщили в Пентагоне.
02:35
Лавров: в СНГ понимают объективную реальность вхождения новых регионов в Россию
Партнёры в СНГ осознают объективную реалность вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
02:17
В ФРГ полиция провела обыск в квартире россиянки
Полиция в баварском Ландсхуте провела обыск в доме россиянки из-за её позиции по спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба полиции Баварии.
02:04
Норвежка Свенсен поддержала решение шведок бойкотировать ЧМ-2023 в случае допуска россиян
Норвежская лыжница Анна Свенсен поддержала лыжниц сборной Швеции Майю Далквист и Линн Сван в их намерении бойкотировать чемпионат мира‑2023 в случае допуска на соревнования российских спортсменов.
02:00
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы.
01:49
Канчельскис: «Спартак» всю жизнь будет кричать про чемпионство, но ничего не выиграет
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы московского «Спартака» стать чемпионами Российской премьер-лиги (РПЛ).
01:47
В ДНР заявили об обстреле Донецка, Макеевки и Ясиноватой со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
01:38
Орещук: Тюкавина однозначно обделяют игровым временем
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал отсутствие игрового времени у нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
01:35
Число погибших при взрыве на шахте в Турции увеличилось до 25
Число погибших при взрыве на шахте в Бартыне на севере Турции увеличилось до 25, сообщают власти города.
01:22
Россия пока не планирует передачу Минску технологий по оснащению самолётов ядерным оружием
На данный момент Россия не планирует передавать Белоруссии технологии, которые позволяют переоборудовать самолёты в носители ядерного оружия, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.
01:19
Резцова о выборах главы СБР: надо было ещё кого-то искать, кого-то третьего
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала переизбрание на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.
01:05
Месси признался, что боится пропустить ЧМ из-за травмы
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал, что опасается пропустить чемпионат мира в Катаре из-за повреждения.
00:54
Арбитр Кукуян — о Джикии: можем покричать друг на друга, а можем — ласково
Судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Кукуян рассказал об отношениях с защитником московского «Спартака» Георгием Джикией.
00:47
Байден объявил о выделении военной помощи для Украины на сумму $725 млн
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на сумму $725 млн.
00:37
Рогов: российская ПВО сбила дрон ВСУ над Мелитополем
Российская ПВО сбила дрон украинских военных над Мелитополем, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
00:35
Пименов считает, что игра между «Торпедо» и «Локомотивом» будет ярче, чем матч за первое место
Бывший футболист железнодорожников Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Торпедо».
00:20
Хавбек «Ливерпуля» Артур рассказал о своём состоянии после травмы
Полузащитник «Ливерпуля» Артур рассказал о повреждении, которое получил на тренировке.
00:18
Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 22
Число погибших при взрыве на шахте в Бартыне на севере Турции возросло до 22, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
00:04
Журова оценила перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы
Депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы форварда ФК «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы стать политиком.
23:54
Джоан Роулинг выразила соболезнования в связи со смертью актёра Робби Колтрейна
Британская писательница Джоан Роулинг выразила соболезнования в связи со смертью актёра Робби Колтрейна.
23:53
Кардиолог Емельянова рассказала о способах нормализовать давление без лекарств
Кардиолог многопрофильного медицинского центра «Философия красоты и здоровья» группы «Медскан» Ольга Емельянова рассказала о способах нормализовать давление без лекарств.
23:51
Биотехнолог Духовлинов высказался о перспективах кардинального прорыва в долголетии
Кандидат наук по специальности биохимия биотехнолог Илья Духовлинов высказался о перспективах кардинального прорыва в долголетии.
23:50
Капитан «Севморпути» Бралгин рассказал об особенностях судна
Сергей Бралгин, капитан транспортного судна с ядерной энергетической установкой «Севморпуть», рассказал об особенностях судна.
23:48
В SuperJob рассказали о перспективах выпускников найти работу
Основатель SuperJob Алексей Захаров рассказал о перспективах выпускников найти работу.
23:47
«Венеция» проиграла «Фрозиноне» в матче Серии B, Черышев забил гол
«Венеция» потерпела поражение от «Фрозиноне» в матче девятого тура второго дивизиона чемпионата Италии по футболу.
23:47
В SuperJob прокомментировали ситуацию с удалённым форматом работы в IT-сфере
Основатель SuperJob Алексей Захаров прокомментировал ситуацию с удалённым форматом работы в IT-сфере.
23:46
Автоэксперт Субботин дал советы по выбору щёток стеклоочистителей
Автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин дал советы по выбору щёток стеклоочистителей.
23:44
В Алтайском крае объявили высокую пожароопасность до 17 октября
В Алтайском крае объявили высокую пожароопасность с 14 по 17 октября.
23:44
Зеленский: принц Саудовской Аравии пообещал выделить Украине макрофинансовую помощь
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пообещал выделить Украине макрофинансовую помощь, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
23:34
Власти Николаевской и Одесской областей Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили представители местной власти.
23:34
Черчесов не удивился, что Малком и Клаудиньо хотят получить российские паспорта
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что футболисты санкт-петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо намерены получить российское гражданство.
23:32
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Крыму в выходные
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму в выходные.
23:27
ТАСС: в Херсоне прозвучало четыре взрыва
В Херсоне прозвучало четыре взрыва; по предварительным данным, работает российская система ПВО.
23:22
Пименов считает, что Йоканович не доработает до зимы в «Динамо»
Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказал мнение, что главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович не доработает до зимы в клубе.
23:20
Число погибших при взрыве на шахте в Турции увеличилось до 14
Число погибших при взрыве на шахте в Бартыне на севере Турции увеличилось до 14. Об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
23:20
Флеболог Орлов рассказал о пользе плавания и велопрогулок для профилактики отёчности ног
Врач-флеболог кандидат медицинских наук Владислав Орлов рассказал, что для профилактики периодических отёков ног рекомендовано плавание и велопрогулки.
23:16
В Ленобласти предупредили об усилении ветра до 20 м/с
В Ленинградской области предупредили об ухудшении погоды 16 и 17 октября.
23:14
Литвинов: в «Спартаке» «нет никаких стереотипов, что мы не можем выиграть «Зенит»
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о силе санкт-петербургского «Зенита».
23:13
Автоэксперт Субботин рассказал, как продать подержанную машину
Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, как продать подержанную машину.
23:12
Захарова указала на критический проамериканский перекос в политике Швейцарии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала критическим проамериканский перекос в политике Швейцарии.
23:00
Инфляция в Хорватии ускорилась до 12,8%
В государственном статбюро Хорватии сообщили об ускорении инфляции в среднем на 12,8% в годовом исчислении, что является абсолютным рекордом за всю историю ведения статистики.
22:59
Селихов прокомментировал продление контракта со «Спартаком»
Вратарь «Спартака» Александр Селихов отреагировал на продление контракта с красно-белыми.
22:50
В Москве возбудили дело в связи с выдачей в «Синергии» фиктивных справок для отсрочки
Прокуратура Москвы вместе с МВД проводит проверку в связи с выявлением более 800 фактов фиктивного приёма в НОЧУ «Синергия» с целью уклонения от частичной мобилизации, сообщили Агентству городских новостей «Москва» источники в полиции и надзорном ведомстве.
22:49
Дипломат Крутских: руководству России хватит выдержки для удержания мира от катастрофы
Российским руководству и дипломатии хватит выдержки и политической воли, чтобы удержать мир от катастрофы, заявил спецпредставитель президента России по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности Андрей Крутских.
22:48
Карпин раскритиковал судейство в матче с «Уралом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
22:43
В МЧС сообщили о локализации крупного пожара на складе в Екатеринбурге
Крупный пожар на складе с пластиком в Екатеринбурге локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
22:38
Гончаренко — о победе над «Ростовом»: игра в атаке и обороне приносит удовлетворение на данном этапе
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился эмоциями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
22:33
В Калининградской области завели дело по факту попытки вывоза янтаря на 20 млн рублей
В Калининградской области завели уголовное дело по факту попытки вывоза янтаря на 20 млн рублей.
22:32
Власти Украины и Индонезии установили безвизовый режим между странами
Власти Украины и Индонезии подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
22:27
Директор Молочного союза России Маницкая прокомментировала ситуацию с Danone
Директор Молочного союза России Людмила Маницкая прокомментировала решение Danone о передаче контроля над бизнесом в России.