Le Figaro: компанию Total обвинили в пособничестве военным преступлениям за продолжение работы в России

Французская общественная организация Darwin Climax Coalititon в сотрудничестве с украинской ассоциацией Razom we stand подала иск в Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции против концерна TotalEnergies, обвинив компанию в пособничестве военным преступлениям на Украине, сообщает Le Figaro. Как передаёт газета, поводом для подачи заявления послужила работа концерна в России после начала конфликта на Украине.

Французская ассоциация Darwin Climax Coalititon в сотрудничестве с украинской общественной организацией Razom we stand пожаловалась в Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции на энергетический концерн TotalEnergies, обвинив его в пособничестве военным преступлениям на Украине, сообщает Le Figaro. Как передаёт газета, поводом для подачи заявления стало продолжение компанией разработки месторождения в России и разрешение на производство топлива, используемого российскими самолётами в конфликте на Украине. По словам издания, энергетическая компания осудила эти обвинения, назвав их «возмутительными», «клеветническими» и «необоснованными».

В иске, с которым ознакомились французские журналисты, указано, что до сентября этого года TotalEnergies владела 49% акций предприятия «Тернефтегаз», разрабатывающего Термокарстовое газовое месторождение на Крайнем Севере России. Остальные 51% акций принадлежали российской группе «Новатэк», 19,4% акций которой также принадлежат TotalEnergies.

При этом, согласно расследованию неправительственной организации Global Witness, результаты которого были опубликованы в газете The World 24 августа, газовое месторождение Термокарстовое поставляло газовый конденсат на нефтеперерабатывающий завод недалеко от Омска в Сибири, который перерабатывал его в топливо, позже использованное для заправки российских самолётов, участвовавших в конфликте на Украине.

После публикации информации об этом во французских СМИ представители концерна заверили, что «не производят керосин для российской армии». Чуть позже в компании сообщили, что 18 июля Total договорился о продаже своих 49% акций «Тернефтегаза» «Новатэку». Эта сделка была завершена в сентябре.

По мнению истцов, «продолжая эксплуатировать месторождение Термокарстовое» после ввода российских войск на Украину, TotalEnergies «помогла предоставить российскому правительству средства, необходимые для совершения военных преступлений». Истцы также считают, что TotalEnergies не могла не знать о связях между «Новатеком» и российскими властями.

«TotalEnergies категорически опровергает все необоснованные утверждения Global Witness», — заявили представители компании, заверив, что конденсат, производимый «Тернефтегазом», был «экспортирован за границу» и, следовательно, не мог использоваться российскими военными в качестве топлива для самолётов.

В свою очередь, авторы обращения в прокуратуру подчёркивают, что «правосудие больше не может быть слепым перед лицом косвенной, но важной помощи, которую транснациональные корпорации оказывают военным действиям, или значительных выгод, которые продолжают получать транснациональные корпорации после введения российских войск на Украину». «Франция не может одновременно осуждать российскую спецоперацию и оставаться бездействующей перед лицом поведения, которое её поддерживает», — добавили юристы французской общественной организации.