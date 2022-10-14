Le Figaro: Франция попросила у США снизить цену на газ

В условиях, когда Россия сократила поставки газа в Европу, многие страны перешли на сжиженный газ из США. Однако, как пишет Le Figaro, он обходится европейцам гораздо дороже российского. И сначала министр экономики Германии назвал американские цены «астрономическими», а теперь и министр экономики Франции попросил Штаты продавать ей газ подешевле.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр попросил Штаты продавать Парижу сжиженный природный газ по более низкой цене, пишет Le Figaro. «Мы ожидаем от американской администрации большего», — заявил он во время выступления по поводу собрания министров финансов стран «Большой семёрки».

По его словам, Франция рассчитывает получать более дешёвый сжиженный газ на основе долгосрочных контрактов. Россия значительно сократила поставки в Европу, некоторые страны которой были весьма зависимы от российского газа, в частности Германия. Поэтому Европа повернулась к США, и их доля в европейском импорте сжиженного газа выросла за год с 28% до 45%.

При этом многие страны конкурируют за то, чтобы иметь доступ к сжиженному газу. А один из главных поставщиков такого топлива — США. Важно отметить, что для европейских стран американский сжиженный газ гораздо дороже, чем тот, что приходил от России по трубопроводам.

Как напоминает автор статьи, ранее министр экономики Германии Роберт Хабек раскритиковал «астрономические» цены, которые запрашивают от Германии за свой газ «дружественные» страны, в частности Штаты, пишет Le Figaro.