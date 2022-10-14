Le Figaro: Франция попросила у США снизить цену на газ

14:56
Определились 20 претендентов на награду лучшему молодому игроку 2022 года
Издание Tuttosport опубликовало имена 20 футболистов, претендующих на награду Golden Boy — 2022, вручаемую лучшему игроку младше 21 года.
14:49
ARD: Швеция, Дания и ФРГ отказались от совместного расследования ЧП на «Северных потоках»
Швеция, Дания и ФРГ отказались от совместного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Каждая страна будет вести своё собственное расследование.
14:48
В Кишинёве полиция начала жёстко задерживать протестующих против политики Санду
В Кишинёве полиция жёстко задерживает участников протестов, несогласных с политикой президента Молдавии Майи Санду.
14:47
Синоптик Шувалов предупредил об ухудшении погоды в столице после солнечных выходных
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей, что со следующей недели в столице наступит «настоящая осень».
14:46
Уличное освещение в Москве перевели на зимний режим работы
Уличное освещение и архитектурную подсветку в Москве перевели на зимний режим работы.
14:41
Нуждов объявил об уходе из СБР после поражения на выборах главы организации
Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов объявил об уходе из Союза биатлонистов России (СБР) после поражения на выборах главы организации.
14:41
Российские войска пресекли три попытки ВСУ атаковать на Купянском направлении
В Минобороны России заявили, что ВСУ трижды в течение суток пытались атаковать позиции российских войск на Купянском направлении, но были рассеяны российской артиллерией.
14:40
ВС России поразили арсенал в Бродах с запасами вооружения ВСУ, поступившего от Запада
Вооружённые силы России поразили арсенал в Бродах (Львовская область) с запасами вооружения украинских войск, поступившего от Запада.
14:31
ВКС России уничтожили более 170 военных ВСУ и наёмников в районе Николаева
В Минобороны России заявили, что ВКС России ракетными ударами уничтожили более 170 военных ВСУ и наёмников в районе Николаева.
14:30
Майгуров рассказал о дальнейших планах после переизбрания на пост главы СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о дальнейших планах после переизбрания на пост главы организации.
14:27
«ВКонтакте» представила новую возможность «Личное пространство»
Социальная сеть «ВКонтакте» представила пользователям возможность включить режим «Личное пространство». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
14:25
Диетолог Поляков предупредил о рисках аутоиммунных заболеваний из-за куриных яиц
Диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал, что куриные яйца могут вызывать нетипичные аллергические реакции, такие как аутоиммунные заболевания или синдром хронической усталости.
14:21
Аналитик оценил решение лидеров стран СНГ создать организацию по продвижению русского языка
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT решение лидеров стран СНГ создать международную организацию по продвижению русского языка.
14:21
В «Херсонесе Таврическом» завершили строительство детского центра
Российские военные строители завершили работу над первым объектом парка «Херсонес Таврический» — Детским художественно-эстетическим центром.
14:20
ВКС России поразили объекты системы военного управления и энергетики под Киевом и Харьковом
В Минобороны России заявили, что российские ВКС поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.
14:20
Шишкина рассказала, как приняла решение завершить карьеру
Трёхкратная олимпийская чемпионка в группах по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о принятии решения завершить карьеру.
14:19
Подмосковье нарастило экспорт рыбы на 25%
Московская область экспортировала рыбу и морепродукты более чем на $14 млн с начала 2022 года, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2021-го.
14:18
Мэр Харькова заявил о произошедших в городе взрывах
Харьковский мэр Игорь Терехов заявил о произошедших в городе взрывах.
14:16
Шишкина высказалась о награждении без флага и гимна России на Олимпиаде-2020 в Токио
Трёхкратная олимпийская чемпионка в групповых упражнениях в синхронном плавании Алла Шишкина высказалась о награждении без флага и гимна России на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
14:15
Адвокат заявил о закрытии дела ректора РАНХиГС Мау
Адвокат Алексей Дудник заявил, что уголовное дело о мошенничестве в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау закрыто.
14:09
В Иране заявили, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США
Заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде заявил, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США.
14:04
КДК оштрафовал «Краснодар» по итогам матча с «Ростовом» за неподобающее поведение команды
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Краснодар» по итогам матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (3:2).
14:03
Нейропсихолог Хвингия рассказала, что краткие перерывы в работе помогут избежать выгорания
Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия рассказала, как избежать переутомления и выгорания на работе.
14:01
Сенатор Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полицейских на призывников
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полицейских на призывников.
14:01
Музей «Бородинская битва» проведёт экскурсии в честь своего 60-летия
Музей-панорама «Бородинская битва» подготовил программу «День панорамы» в честь своего 60-летия. Она запланирована на 16 октября.
14:00
Врач Тамаева напомнила, что неправильное питание может привести к проблемам со здоровьем
Главный врач маммологического центра Фатима Тамаева рассказала, что неправильное питание часто приводит к ожирению и другим проблемам со здоровьем.
14:00
Метеоролог Шувалов спрогнозировал хорошую погоду на выходных в Москве
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве и в Московской области в выходные.
13:57
Военный комиссариат Москвы высказался по поводу сообщений о вручении повесток возле метро
Военный комиссариат Москвы заявил, что сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро не соответствуют действительности.
13:52
Сёмин прокомментировал назначение Нагорных председателем совета директоров «Локомотива»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Юрия Нагорных председателем совета директоров московского клуба.
13:52
Тренер по фитнесу Новикова дала советы желающим заняться бегом
Тренер по фитнесу Полина Новикова дала рекомендации тем, кто решил начать бегать.
13:48
Тихонов поздравил Майгурова с переизбранием на пост главы СБР
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал переизбрание Виктора Майгурова на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).
13:46
Марочко заявил об отходе ВСУ в западную и северо-западную часть Артёмовска
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил об отходе ВСУ в западную и северо-западную часть Артёмовска.
13:46
Учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» пройдут с 17 по 30 октября
Учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» пройдут с 17 по 30 октября. В Североатлантическом альянсе заявили, что боевое оружие в учениях использоваться не будет.
13:44
Гастроэнтеролог Неронов посоветовал пожилым есть больше отварных и тушёных овощей
Врач-гастроэнтеролог доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал пожилым людям уделять повышенное внимание рациону для сохранения здоровья и для долголетия.
13:39
Коблова: надо тренироваться так, чтобы в случае просчёта судей быть на голову выше
Серебряная призёрка Олимпийских игр 2016 года в Рио по вольной борьбе Валерия Коблова высказалась об ошибках судей.
13:39
Путин рассказал о попытках помешать связям России и стран Центральной Азии
Президент России Владимир Путин заявил о попытках извне помешать связям России и государств Центральной Азии.
13:38
Победитель «Маски» Анатолий Цой рассказал о своём участии в шоу
Певец и автор песен, бывший участник группы MBAND, победитель проекта «Маска» Анатолий Цой поделился эмоциями от участия в проекте.
13:37
Специалист в сфере туризма Марышкин назвал необычные места для путешествий по России осенью
Генеральный директор туроператора «Территория Байкал» и клуба уникальных путешествий «Моя территория» Даниил Марышкин перечислил небанальные места в пределах страны, которые можно посетить осенью.
13:28
Сальдо: ВС России отражают все атаки ВСУ на Херсонском направлении
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные отражают все атаки украинских боевиков на Херсонском направлении.
13:27
Лукашенко: в Белоруссии введён режим повышенной террористической опасности
В Белоруссии вводится режим повышенной террористической опасности, заявил президент республики Александр Лукашенко.
13:22
Новый председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных рассказал о задачах клуба
Новый председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о текущих задачах московского клуба.
13:21
Врач Труханов напомнил о рисках для женщин от бесконтрольного приёма противозачаточных
Невролог Пётр Труханов предупредил о факторах, увеличивающих риск инсультов у женщин.
13:21
Полиция ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на «Северном потоке»
Представитель МВД Германии Соня Кок заявила, что федеральная полиция Германии завершила следственные действия на месте ЧП на газопроводе «Северный поток».
13:16
ТАСС: в Мариуполе сработала система ПВО
В Мариуполе сработала система противовоздушной обороны, сбиты две ракеты, которые были выпущены украинскими военными.
13:16
Офтальмолог Хегай посоветовала носить солнцезащитные очки круглый год
Врач-офтальмолог Ирина Хегай напомнила, что защищать глаза от воздействия ультрафиолетовых лучей нужно постоянно, а не только летом.
13:15
Майгуров переизбран на пост главы Союза биатлонистов России
Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров переизбран на пост главы организации.
13:15
В РСТ назвали Москву подходящим турнаправлением для отдыха с детьми на осенних каникулах
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что в школьные осенние каникулы россияне могут отправиться с детьми в историко-культурные туры в Москву, Петербург, Казань и республики Дагестан и Чечню.
13:14
Сальдо заявил о желании 350 человек выехать из Херсонской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что около 350 человек заявили о желании выехать из региона.
13:04
Лидеры СНГ решили создать организацию по продвижению русского языка
Лидеры стран СНГ приняли решение создать международную организацию по продвижению русского языка.
13:02
Союз производителей алкоголя призвал к обсуждению внесённых в Госдуму поправок
Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции («Союзконьяк САП») обеспокоен внесёнными 5 октября в Госдуму поправками в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, предусматривающими ряд новых ограничений для частных производителей. Принятие документа будет способствовать монополизации рынка и росту теневого сектора, заявили RT в организации.