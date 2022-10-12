Foreign Policy: энергетический кризис в Европе затянется на годы

Предстоящая зима будет тяжёлой для Европы, однако следующий год может оказаться ещё хуже, считает обозреватель Foreign Policy профессор истории Колумбийского университета Адам Туз. Климатическую политику континента учёный назвал «катастрофой» и предрёк эпоху «топливной бедности». Более того, по мнению эксперта, между США и Европой возникли глубокие противоречия и их дороги постепенно расходятся.

Журналист Foreign Policy Кэмерон Абади побеседовал с обозревателем издания профессором истории Колумбийского университета Адамом Тузом на тему энергетического кризиса, с которым столкнулась Европа. 150 млрд кубометров газа Россия недопоставит по причине конфликта на Украине, и теперь население континента вынуждено искать альтернативы, чтобы смягчить удар. Цены на газ сейчас примерно в 8 раз превышают средний уровень за десятилетие — и примерно во столько же раз выше, чем в США. Правительства европейских стран призывают граждан сокращать потребление газа, пытаются поддерживать потребителей и предприятия, у которых нет средств на оплату счетов за электроэнергию, и готовятся к наихудшим сценариям, начиная от веерных отключений электричества и заканчивая деиндустриализацией с сопутствующей волной банкротств.

На вопрос, как долго продлится энергетический кризис, Адам Туз заявил, что было бы глупо рассчитывать, что это «нечто мимолётное» и закончится уже в следующем году. «Если не случится, допустим, крах России или необычайная сделка с ОПЕК, то всё говорит о том, что ситуация лишь осложнится». По мнению эксперта, благодаря промедлению Европы с введением жёстких антироссийских мер, она успела заполнить свои хранилища. Однако сильный дефицит электроэнергии может возникнуть уже этой зимой, особенно если она выдастся суровой — а ряд синоптиков именно это и предвещает. Следующий же год будет ещё менее предсказуемым, поскольку неясно, откуда вообще придётся пополнять запасы, а в ближайшие два-три-четыре года инвестиции в плавучие терминалы СПГ дойдут до крупных экономик, и те снова нащупают равновесие. Профессор считает, что этот год будет нервным, а следующий — ещё тяжелее, но затем ситуация должна выправиться, пишет Foreign Policy.



Эксперт усомнился в том, что Европа когда-либо снова запустит эти трубопроводы. «Сейчас мы наблюдаем окончательное разъединение — особенно это касается Германии». Обозреватель Foreign Policy отметил, что этот сентябрь стал первым месяцем с начала 1970-х, когда Германия фактически обошлась без новых поставок российского газа. Доля России в общем объёме газового импорта в Европу упала с 41% до 9% только за один год, добавил Адам Туз.

«Можно считать это возобновлением холодной войны. Если вернуться к её началу, то торговли почти не было. Западная Германия занимала крайне жёсткую позицию по отношению к Советскому Союзу», — напоминает Адам Туз. По мнению аналитика, возвращение к эпохе холодной войны должно решить проблемы Европы с отоплением. «Чтобы побороться с дефицитом импортного газа, всё, что нужно сделать Европе, — это понизить температуру в домах с 22 до 19 °С. Это излечит её зависимость от импорта. Исторические исследования показывают, что в начале 1980-х в британских домах топили всего до 16 °С. Я прекрасно помню, как сам дрожал от холода на тамошних сквозняках, — даже свитер надевать приходилось», — вспоминает профессор.