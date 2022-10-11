«Влияние санкций удалось ограничить»: МВФ улучшил прогноз по экономике России на 2022 и 2023 годы

Эксперты Международного валютного фонда пересмотрели в лучшую сторону прогноз по экономике России на 2022 и 2023 годы. По подсчётам организации, объём ВВП страны может сократиться на 3,4 и 2,3% соответственно вместо ожидавшихся ранее 6 и 3,5%. Как объясняют специалисты, экономический спад оказался менее жёстким за счёт мер государственной поддержки, переориентации экспорта, укрепления рубля и сохранения стабильности на рынке труда. В то же время аналитики фонда отмечают резкое замедление активности в ряде других государств и не исключают вероятности наступления глобальной рецессии уже в 2023 году. Какие страны могут оказаться наиболее уязвимыми в случае кризиса — в материале RT.

Международный валютный фонд второй раз подряд улучшил прогноз по экономике России на 2022 год. Такой вывод следует из опубликованного во вторник, 11 октября, доклада организации World Economic Outlook.

Согласно оценке МВФ, в текущем году объём российского ВВП сократится на 3,4%. Отметим, что ещё в июле специалисты фонда ожидали падения показателя на 6%, а в апреле — на 8,5%.

«Сокращение российской экономики оказалось менее жёстким, чем прогнозировалось ранее… Внутренний спрос демонстрирует определённую стабильность, поскольку влияние санкций на финансовый сектор удалось ограничить с помощью мер господдержки, а рынок труда по-прежнему устойчив», — говорится докладе.

Во время брифинга замглавы исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс обозначила четыре главные причины улучшения прогноза. Во-первых, по её словам, объём экспорта российских энергоносителей остался высоким за счёт переориентации поставок в страны, которые не вводили санкции против Москвы. Во-вторых, доля госсектора в экономике по-прежнему велика, а уровень занятости находится на докризисном уровне.

«Третья причина — это укрепление рубля, благодаря которому инфляция оказалась ниже, чем прогнозировалось ранее, что, безусловно, отразилось соответствующим образом на реальных доходах населения. И последнее, но не менее важное — это весьма высокая политическая поддержка (экономики. — RT), оказанная властями в виде налогово-бюджетного стимулирования, а также снижения процентных ставок», — рассказала представитель фонда.

Похожие оценки в начале октября представили и во Всемирном банке. В своём последнем докладе по странам Европы и Центральной Азии эксперты организации также признали, что нынешнее положение дел в экономике России выглядит оптимистичнее по сравнению с более ранними прогнозами.

«Российская экономика пережила первый шторм международных санкций лучше, чем ожидалось. Это произошло благодаря сочетанию оперативно принятых и масштабных мер по контролю за движением капитала и операций с ликвидностью, а также финансовой поддержке домохозяйств, компаний и региональных органов власти общим объёмом около 3% ВВП», — отметили мировые кредиторы.

РИА Новости

© Максим Блинов

Ранее свой прогноз по экономике России улучшили и в Минэкономразвития РФ. По подсчётам ведомства, в 2022 году объём ВВП страны сократится только на 2,9% вместо ожидавшихся 4,2%. Наряду с этим эксперты министерства ожидают дальнейшего замедления инфляции.

Напомним, что в марте на фоне масштабных санкций Запада против Москвы темпы роста потребительских цен на товары и услуги в России выросли с 9,16 до 16,7% в годовом выражении, а в апреле достигли 17,83% — самого высокого уровня за последние 20 лет. Впрочем, на данный момент показатель уже опустился до 13,49%, а по итогам 2022-го составит 12,4%, следует из материалов Минэкономразвития.

Вместе с тем реальное значение может оказаться ещё ниже и вряд ли превысит 12%. Такую точку зрения выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, нынешняя динамика инфляции и ВВП говорит о том, что экономика демонстрирует «весьма приличную жизнеспособность».

«В общем, «порвать в клочья» нашу экономику у Запада в очередной раз не получилось. Главное — у России есть не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Gettyimages.ru

© Thomas Koehler/Photothek

Международный валютный фонд пересмотрел в лучшую сторону свой прогноз по экономике России и на следующий год. По подсчётам специалистов фонда, в 2023-м ВВП страны сократится на 2,3%, а не на 3,5%, как предполагалось ранее.

Эксперты Минэкономразвития, в свою очередь, оценивают спад показателя в 0,8% в будущем году. При этом уже в 2024-м и 2025-м ВВП будет ежегодно прибавлять по 2,6%, считают в министерстве.

В настоящий момент российская экономика находится в стадии адаптации к новым условиям, и скорость этого процесса во многом будет зависеть от налаживания новых связей в торговле. Таким мнением в разговоре с RT поделился руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Нашу продукцию стали активнее покупать в Азии, что позитивно сказывается на торговом балансе. Этот ресурс можно тратить на инфраструктурные проекты, поддержку инвестиций и социальные траты. Однако мир сейчас оказался на пороге глобального кризиса, что может стать вызовом и для нас. В этих условиях внешний спрос будет сокращаться, поэтому нам нужно наращивать внутреннюю потребительскую активность и поддерживать инвестиционный спрос, чем сейчас и заняты власти», — рассказал Масленников.

По его словам, в целом процесс адаптации экономики может занять около трёх лет. Для достижения этого результата руководству страны необходимо в первую очередь сосредоточиться на макроэкономической стабильности, подчеркнул специалист.

Глобальное торможение

Отметим, что Международный валютный фонд оставил без изменений свой прогноз по мировой экономике на 2022 год. Так, с января по декабрь объём глобального ВВП может увеличиться на 3,2%. При этом оценка роста на 2023-й была ухудшена — с 2,9 до 2,7%.

В руководстве организации между тем не исключают, что в будущем году мировая экономика может столкнуться с рецессией. Во многом такие опасения связаны с ощутимым торможением активности в Европе, США и Китае.

«Мы наблюдаем замедление во всех трёх ключевых экономиках мира. В еврозоне — главным образом из-за скачка цен на газ. В Китае — из-за проблем, вызванных ковидом и волатильностью в жилищном секторе… В Соединённых Штатах рынок труда по-прежнему очень устойчив, но есть определённая потеря темпа из-за того, что процентные ставки начинают кусаться», — цитирует ТАСС директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.

По её словам, одним из вызовов для мировой экономики сегодня является инфляция, которая «упорно остаётся высокой». Для борьбы с повышением цен центральные банки многих развитых стран сейчас активно поднимают процентные ставки. Впрочем, такие действия регуляторов могут спровоцировать новый глобальный кризис, считают специалисты ООН.

«Изменения в монетарной и фискальной политике стран с развитой экономикой могут подтолкнуть мир к глобальной рецессии и длительной стагнации, нанеся более серьёзный ущерб, чем финансовый кризис 2008 года и COVID-19 в 2020 году», — говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию.

Gettyimages.ru

© Thomas Koehler/Photothek

Главной причиной заметного ускорения мировой инфляции, особенно в развитых странах, стал эффект западных санкций в отношении России, считает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. В частности, по его словам, речь идёт об ограничениях в отношении поставок российских энергоресурсов, а также рестрикциях в области морских и авиационных перевозок.

«Власти государств, которые вводили эти санкции, в последнюю очередь задумывались над их последствиями. Теперь сложности в поставках энергоносителей, например, привели к снижению себестоимости западных компаний и трудностям в оплате счетов населением», — отметил Свирин в разговоре с RT.

Похожей точки зрения придерживается и Никита Масленников. При этом, как полагает специалист, с наиболее тяжёлыми последствиями антироссийских санкций могут столкнуться страны Европы.

«Инфляция в европейских странах уже достигла максимального уровня за всё время наблюдений. На этом фоне центральные банки региона будут вынуждены и дальше повышать ставки, а это приведёт к замедлению деловой активности и, как следствие, сжатию самой экономики», — заключил Масленников.