«Уже очевидно для всех»: Путин заявил о провале экономического блицкрига Запада в отношении России
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Российская экономика постепенно стабилизируется после введения масштабных санкций Запада и начинает выходить на траекторию роста. Такую оценку в понедельник, 12 сентября, дал президент страны Владимир Путин.
«Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала — это уже очевидно для всех, и для них тоже», — отметил Путин.
По его словам, в июле темпы снижения ВВП России замедлились с 4,9 до 4,3%. При этом объём промышленного производства сократился только на 0,5% после июньских 2,4%, а строительная сфера выросла на 6,6%.
Как напомнил российский лидер, в ответ на западные ограничения власти оперативно задействовали защитные механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. В первую очередь эти инициативы нацелены на сохранение рабочих мест и оказание адресной помощи россиянам, подчеркнул президент.
«В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики. Удалось быстро стабилизировать и инфляцию. После пикового значения в 17,8% в апреле она опустилась сегодня до 14,1%... Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%... наши эксперты в администрации, в правительстве считают, что тренд на понижение инфляции будет продолжен», — добавил Путин.
Глава государства также обратил внимание на повышение темпов кредитования населения и бизнеса. По его мнению, такая тенденция свидетельствует о росте экономической активности в стране.
Ещё одним значимым достижением правительства Путин назвал стабильную ситуацию на рынке труда. Так, уже на протяжении трёх месяцев уровень безработицы в России остаётся на историческом минимуме и составляет всего 3,9%. Тем не менее президент поручил кабмину держать этот вопрос на постоянном контроле в связи с увеличением числа граждан, находящихся под риском увольнения.
«Сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день — это почти 234 тыс. работников. Это почти вдвое больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это всё-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населённых пунктов сложности возникают серьёзные. И в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», — подчеркнул Путин.
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Как отметил президент, в предыдущие годы российские власти проводили ответственную макроэкономическую политику. Именно это, по мнению главы государства, и позволило обеспечить прочность экономики страны перед лицом внешних вызовов.
«Мы видим, что действия наших, мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и в последнее время импульсивны. Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу. Не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития — в экономике, социальной сфере, инфраструктуре», — заявил Путин.
Лучше ожиданий
В целом экономика России оказалась более подготовленной к внешним шокам, чем изначально предполагалось. Таким мнением с RT поделился директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Например, ещё в апреле специалисты Центрального банка прогнозировали сокращение ВВП страны по итогам 2022 года на 8—10%. Между тем сейчас правительство оценивает вероятный спад менее чем в 3%.
«Экономика удержалась и не обрушилась, как предсказывали некоторые ведомства ещё в начале специальной военной операции. Смягчить экономическое падение позволили как своевременная помощь правительства, так и действия Центробанка. В частности, ЦБ сумел стабилизировать ситуацию на финансовом и валютном рынке, а кабмин постарался максимально помочь отдельным отраслям и ключевым предприятиям», — отметил Остапкович.
Помимо этого, на руку отечественной экономике сыграло сохранение высоких доходов от экспорта энергоносителей, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, наблюдаемый рост мировых цен на углеводороды позволил обеспечить казну необходимым объёмом средств в непростое время.
«Как и в докризисный период, Россия продолжает ощущать позитивное влияние преимущественно от продажи сырья. Прибыль от поставок нефти, природного газа, угля и других полезных ископаемых, а также выплата налогов на их добычу продолжают поддерживать бюджет. Именно поэтому добывающие компании сейчас остаются слабо пострадавшей отраслью. Ведь потребность в энергоносителях только увеличилась из-за повышения стоимости на мировых рынках», — объяснил специалист.
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Тем не менее ситуация в ряде отраслей экономики по-прежнему остаётся напряжённой, признают эксперты. По словам Георгия Остапковича, быстрее всего сейчас восстанавливаются те сектора, которые в меньшей степени зависят от западных комплектующих. В то же время высокотехнологичный сегмент всё ещё испытывает серьёзные трудности, подчеркнул экономист. В частности, речь идёт о машиностроении, электронике и фармацевтике.
«Здесь сложились оба фактора: санкции и уход иностранных предприятий, которые были широко представлены в этих отраслях. Они сотрудничали с российскими компаниями и были включены в цепочку поставок. Впрочем, развитие данных отраслей и в целом экономики дальше будет зависеть от того, каким образом мы переориентируем потоки и логистику, а также от политики импортозамещения», — пояснил Остапкович.
Похожую точку зрения в интервью RT выразил и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В качестве примера наиболее зависимой от иностранных комплектующих отрасли специалист привёл автопром. По его словам, на фоне санкций выпуск новых автомобилей в России серьёзно сократился, однако уже сейчас проблемы постепенно решаются. В частности, это стало возможным после запуска программы параллельного импорта, считает глава РСПП.
«Проблема решается в том числе за счёт поиска новых поставщиков, сборки новых моделей, например, основанных на китайских платформах. Одновременно выстраивается система поставок в рамках параллельного импорта. Думаю, что решение правительства продлить на 2023 год параллельный импорт и постоянная корректировка соответствующего списка, где должны быть не только финальные продукты, но и комплектующие, оборудование, позволяет поддерживать производство на приемлемом уровне», — подчеркнул Шохин.
- Александр Шохин — о ситуации в российском автопроме
Налаживание собственного производства или поставок необходимых товаров по программе параллельного импорта потребует значительного объёма государственных вложений, уверен Николай Переславский. Впрочем, по его словам, в перспективе это позволит снизить инфляцию и привести к восстановлению промышленности.
На этом фоне уже в 2024 году экономика России может вернуться к росту, не исключил Переславский. Вместе с тем, как полагает Георгий Остапкович, для полного выхода на докризисные показатели стране может потребоваться от четырёх до пяти лет.