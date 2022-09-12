«Уже очевидно для всех»: Путин заявил о провале экономического блицкрига Запада в отношении России

Экономика России справляется с внешней финансово-технологической агрессией и уже постепенно возвращается на траекторию роста, заявил Владимир Путин. По его словам, темпы снижения ВВП и промышленности замедлились, инфляция отошла от весенних максимумов, а уровень безработицы остаётся на историческом минимуме. Как объяснил президент, во многом этому способствовали оперативные меры властей по поддержке населения и бизнеса. В результате тактика экономического блицкрига Запада против РФ не увенчалось успехом, подчеркнул глава государства. Согласно оценке экспертов, ряд отраслей российской экономики пока ещё испытывают серьёзные трудности. Тем не менее эти проблемы можно решить за счёт дополнительной господдержки, а также программ импортозамещения и параллельного импорта, уверены экономисты.

Российская экономика постепенно стабилизируется после введения масштабных санкций Запада и начинает выходить на траекторию роста. Такую оценку в понедельник, 12 сентября, дал президент страны Владимир Путин.

«Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала — это уже очевидно для всех, и для них тоже», — отметил Путин.

По его словам, в июле темпы снижения ВВП России замедлились с 4,9 до 4,3%. При этом объём промышленного производства сократился только на 0,5% после июньских 2,4%, а строительная сфера выросла на 6,6%.

Как напомнил российский лидер, в ответ на западные ограничения власти оперативно задействовали защитные механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. В первую очередь эти инициативы нацелены на сохранение рабочих мест и оказание адресной помощи россиянам, подчеркнул президент.

«В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики. Удалось быстро стабилизировать и инфляцию. После пикового значения в 17,8% в апреле она опустилась сегодня до 14,1%... Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%... наши эксперты в администрации, в правительстве считают, что тренд на понижение инфляции будет продолжен», — добавил Путин.

Глава государства также обратил внимание на повышение темпов кредитования населения и бизнеса. По его мнению, такая тенденция свидетельствует о росте экономической активности в стране.

Ещё одним значимым достижением правительства Путин назвал стабильную ситуацию на рынке труда. Так, уже на протяжении трёх месяцев уровень безработицы в России остаётся на историческом минимуме и составляет всего 3,9%. Тем не менее президент поручил кабмину держать этот вопрос на постоянном контроле в связи с увеличением числа граждан, находящихся под риском увольнения.

«Сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день — это почти 234 тыс. работников. Это почти вдвое больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это всё-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населённых пунктов сложности возникают серьёзные. И в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», — подчеркнул Путин.

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Как отметил президент, в предыдущие годы российские власти проводили ответственную макроэкономическую политику. Именно это, по мнению главы государства, и позволило обеспечить прочность экономики страны перед лицом внешних вызовов.

«Мы видим, что действия наших, мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и в последнее время импульсивны. Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу. Не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития — в экономике, социальной сфере, инфраструктуре», — заявил Путин.

Лучше ожиданий

В целом экономика России оказалась более подготовленной к внешним шокам, чем изначально предполагалось. Таким мнением с RT поделился директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Например, ещё в апреле специалисты Центрального банка прогнозировали сокращение ВВП страны по итогам 2022 года на 8—10%. Между тем сейчас правительство оценивает вероятный спад менее чем в 3%.

«Экономика удержалась и не обрушилась, как предсказывали некоторые ведомства ещё в начале специальной военной операции. Смягчить экономическое падение позволили как своевременная помощь правительства, так и действия Центробанка. В частности, ЦБ сумел стабилизировать ситуацию на финансовом и валютном рынке, а кабмин постарался максимально помочь отдельным отраслям и ключевым предприятиям», — отметил Остапкович.

Помимо этого, на руку отечественной экономике сыграло сохранение высоких доходов от экспорта энергоносителей, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, наблюдаемый рост мировых цен на углеводороды позволил обеспечить казну необходимым объёмом средств в непростое время.

«Как и в докризисный период, Россия продолжает ощущать позитивное влияние преимущественно от продажи сырья. Прибыль от поставок нефти, природного газа, угля и других полезных ископаемых, а также выплата налогов на их добычу продолжают поддерживать бюджет. Именно поэтому добывающие компании сейчас остаются слабо пострадавшей отраслью. Ведь потребность в энергоносителях только увеличилась из-за повышения стоимости на мировых рынках», — объяснил специалист.

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Тем не менее ситуация в ряде отраслей экономики по-прежнему остаётся напряжённой, признают эксперты. По словам Георгия Остапковича, быстрее всего сейчас восстанавливаются те сектора, которые в меньшей степени зависят от западных комплектующих. В то же время высокотехнологичный сегмент всё ещё испытывает серьёзные трудности, подчеркнул экономист. В частности, речь идёт о машиностроении, электронике и фармацевтике.

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«Здесь сложились оба фактора: санкции и уход иностранных предприятий, которые были широко представлены в этих отраслях. Они сотрудничали с российскими компаниями и были включены в цепочку поставок. Впрочем, развитие данных отраслей и в целом экономики дальше будет зависеть от того, каким образом мы переориентируем потоки и логистику, а также от политики импортозамещения», — пояснил Остапкович.

Похожую точку зрения в интервью RT выразил и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В качестве примера наиболее зависимой от иностранных комплектующих отрасли специалист привёл автопром. По его словам, на фоне санкций выпуск новых автомобилей в России серьёзно сократился, однако уже сейчас проблемы постепенно решаются. В частности, это стало возможным после запуска программы параллельного импорта, считает глава РСПП.

«Проблема решается в том числе за счёт поиска новых поставщиков, сборки новых моделей, например, основанных на китайских платформах. Одновременно выстраивается система поставок в рамках параллельного импорта. Думаю, что решение правительства продлить на 2023 год параллельный импорт и постоянная корректировка соответствующего списка, где должны быть не только финальные продукты, но и комплектующие, оборудование, позволяет поддерживать производство на приемлемом уровне», — подчеркнул Шохин.

Александр Шохин — о ситуации в российском автопроме

Налаживание собственного производства или поставок необходимых товаров по программе параллельного импорта потребует значительного объёма государственных вложений, уверен Николай Переславский. Впрочем, по его словам, в перспективе это позволит снизить инфляцию и привести к восстановлению промышленности.

На этом фоне уже в 2024 году экономика России может вернуться к росту, не исключил Переславский. Вместе с тем, как полагает Георгий Остапкович, для полного выхода на докризисные показатели стране может потребоваться от четырёх до пяти лет.