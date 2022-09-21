«Сценарий ускоренной адаптации»: глава МЭР представил прогноз социально-экономического развития России на 2023—2025 годы

Министерство экономического развития России улучшило прогноз по ВВП страны на 2022 год. По обновлённым оценкам ведомства, показатель снизится на 2,9%, а не на 4,2%, как предполагалось ранее. При этом в 2023 году экономика может сократиться ещё на 0,8%, но уже в 2024-м и 2025-м вернётся к росту и будет ежегодно прибавлять 2,6%. Как подчеркнули в МЭР, прогнозный сценарий подразумевает ускоренную адаптацию страны к изменившимся внешним условиям. Для этого в ближайшие годы власти намерены сосредоточиться на импортозамещении и переориентации экспортных потоков, обеспечении технологического суверенитета, а также стимулировании предпринимательской активности и развитии финансовой системы.

По итогам 2022 года объём ВВП России сократится на 2,9% вместо ожидавшихся ранее 4,2%, заявил глава Минэкономразвития страны Максим Решетников, выступая с докладом в Совете Федерации. По его словам, российская экономика в целом оказалась устойчива к внешним вызовам, а нижняя точка её спада будет пройдена уже в IV квартале текущего года.

Как отметил министр, ежемесячные темпы снижения ВВП стали замедляться, а потребительский спрос начал восстанавливаться во многом за счёт стабильной ситуации на рынке труда. Так, на сегодняшний день уровень безработицы остаётся на исторически низкой отметке 3,9%, а концу года составит 4,2%.

«Свой вклад вносят меры социальной поддержки, запущенные в II квартале текущего года по поручению президента страны. Это индексация пенсий, прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, а также начало новых выплат», — добавил Решетников.

Более того, согласно оценке Минэкономразвития, уже на протяжении 17 недель на потребительском рынке наблюдается снижение цен после ажиотажного весеннего скачка. Как напомнил глава ведомства, ещё в апреле уровень инфляции в годовом выражении поднимался до 17,8%, но уже по итогам 2022-го может опуститься до 12,4%.

Министр также отметил, что в первой половине текущего года инвестиционная активность оставалась высокой, поскольку бизнес стремился максимально ускорить завершение уже начатых проектов. Помимо этого, наметилось оживление в кредитовании, в том числе за счёт снижения ключевой ставки Центробанка.

«Эти итоги — результат реализации плана первоочередных действий, который запустил процессы адаптации экономики к новым реалиям. В основе прогноза социально-экономического развития лежит сценарий продолжения такой ускоренной адаптации», — подчеркнул Решетников.

Министр экономического развития Максим Решетников

РИА Новости

© Александр Кряжев

По подсчётам министерства, в 2023 году ВВП России сократится ещё на 0,8%, но уже в 2024-м и 2025-м экономика страны войдёт в положительную зону и будет ежегодно расти на 2,6%. В то же время инфляция в следующем году может замедлиться до 5,5%, после чего должна выйти на целевой уровень 4%.

Реальные доходы россиян после снижения на 2% в 2022 году могут вырасти на 2% в 2023-м. В дальнейшем показатель продолжит увеличиваться и в 2024-м прибавит 3,1%, а в 2025-м — 2,8%. Уровень безработицы, в свою очередь, может незначительно подняться в следующем году — до 4,4%, но в 2024-м снизится до 4,3%, а в 2025-м — до 4,1%.

Эксперты Минэкономразвития прогнозируют и постепенное восстановление товарооборота. Так, если в 2022 году объём торговли снизится на 6,1%, то уже в 2023-м значение вырастет на 2,7%, в 2024-м — на 3,7%, а в 2025-м — на 3,1%.

Россия при этом продолжит отказываться от использования долларов и евро в торговле с другими странами, следует из прогноза МЭР. Так, к 2025 году долю рублей во внешнеторговых расчётах планируется довести до 40%, а валют нейтральных государств — до 20%. Ещё в 2021-м эти значения составляли всего 19,5 и 1,6% соответственно.

Бюджетное решение

Как рассказал Максим Решетников, сейчас поддержку экономике оказывает и бюджетный импульс. Между тем на фоне возросших трат правительства расходы федеральной казны в августе стали превышать объём доходов.

Согласно оценке Министерства финансов России, в 2022 году дефицит бюджета страны может составить около 2% ВВП. В правительстве тем временем ожидают, что разница между доходами и расходами казны продолжит оставаться отрицательной и на протяжении следующих трёх лет, но будет постепенно сокращаться. Так, в 2023-м бюджетный дефицит прогнозируется в объёме 2% ВВП, в 2024-м — 1,4%, а в 2025-м — 0,7%.

Тем не менее руководство страны не собирается использовать средства Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита и намерено компенсировать расходы бюджета за счёт заимствований. Такое заявление накануне сделал премьер-министр Михаил Мишустин. При этом, как подчеркнул глава кабмина, уровень государственного долга России продолжит оставаться на приемлемом уровне.

«Такой подход позволит обеспечить более активную поддержку экономики в период адаптации и перестройки хозяйственных связей, с одной стороны, а с другой стороны, будет содействовать устойчивому развитию и структурным изменениям на среднесрочном горизонте, сохранению доверия к проводимой государством макроэкономической политике», — отметил премьер.

В новых условиях

Согласно оценке Минэкономразвития, в последние месяцы общая ситуация в российской экономике складывалась лучше, чем предполагалось ранее. При этом ускорить адаптацию страны к новым условиям планируется за счёт реализации принятых правительством системных решений и приоритетов.

«В их числе переориентация российских экспортных поставок и развитие транспортно-логических коридоров, импортозамещение, обеспечение технологического суверенитета и ускоренная цифровизация, стимулирование предпринимательской деятельности и частной инвестиционной активности, развитие финансовой системы, повышение гибкости рынка труда», — пояснили в министерстве.

РИА Новости

Улучшение экономической динамики и дальнейшие перспективы роста будут напрямую зависеть от скорости развития производств и внутренних рынков. Таким мнением с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

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«Нынешний вектор развития экономики как раз направлен на усиление промышленного и производственного сектора, и работа последних лет уже сегодня вполне наглядно иллюстрирует актуальность данного направления. Также одним из важнейших условий для гармоничного роста является максимальное укрепление межотраслевого взаимодействия. Сейчас многие представители различных отраслей имеют возможность оценить, насколько проще и выгоднее заключать партнёрские контракты внутри страны как с точки зрения расчётов, так и с позиции логистики», — объяснил Сигал.

По его мнению, важную роль для экономики также должно сыграть развитие и упрощение работы малых предприятий. Как подчеркнул специалист, именно этот сегмент бизнеса находится ближе всего к потребителю.

В то же время руководству страны по-прежнему необходимо учитывать вероятность очередного обострения внешних рисков, уверен руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Как полагает специалист, санкционное давление может усилиться в обозримой перспективе, а уже в 2023 году мировая экономика рискует столкнуться с новым кризисом, что станет вызовом для российского бюджета.

«Бюджетный вопрос будет сложным, но его решение позволит гарантировать стабильность и устойчивость финансовой системы. В целом руководство страны накопило достаточно много опыта в пандемию, который может пригодиться и в текущей ситуации. В частности, власти сейчас довольно успешно используют уроки COVID-19 для борьбы с инфляцией. Подобная тенденция будет наблюдаться и в будущем уже при решении задач, связанных с преодолением санкционных ограничений», — заключил Масленников.