До 7,5% годовых: Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку

В пятницу, 16 сентября, Банк России снизил ключевую ставку с 8 до 7,5% годовых — минимального уровня с декабря 2021 года. Такое решение в ЦБ объяснили продолжающимся замедлением инфляции. По данным регулятора, в августе темпы роста потребительских цен в годовом выражении опустились в среднем по стране до 14,3%, а в первой половине сентября достигли 14,1%. Как отмечают в Центробанке, динамика деловой активности складывается лучше ожиданий, однако внешние обстоятельства для российской экономики по-прежнему остаются сложными. В этих условиях шестое подряд снижение ключевой ставки должно привести к дальнейшему удешевлению кредитов для населения и бизнеса, подчёркивают эксперты. Как при этом могут измениться курсы доллара и евро по отношению к рублю — в материале RT.

В пятницу, 16 сентября, совет директоров Центрального банка России принял решение снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — с 8 до 7,5% годовых. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в декабре 2021 года.

Как пояснили в ЦБ, текущие темпы прироста потребительских цен в стране остаются низкими и способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции. Так, по данным регулятора, в августе соответствующий показатель опустился с 15,1 до 14,3%, а к 9 сентября достиг 14,1%.

«Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счёт продолжающейся коррекции цен на товары и услуги после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и в целом сдержанная динамика потребительского спроса», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Как подчеркнули в ЦБ, динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось ранее. Между тем внешние условия для экономики России по-прежнему остаются сложными и значительно ограничивают работу бизнеса. Наряду с этим инфляционные ожидания населения и предприятий всё ещё сохраняются на повышенном уровне, добавили в регуляторе.

Отметим, что Банк России снижает свою ключевую ставку уже шестой раз подряд. По словам аналитиков, такие действия регулятора традиционно приводят к удешевлению кредитов, увеличению оборота денег в экономике, а также оживлению деловой и потребительской активности.

Также по теме Льготный настрой: почему в России вырос спрос на ипотеку В июле количество выданных ипотечных кредитов в России увеличилось на четверть по сравнению с предыдущим месяцем. В тройку лидеров по...

«Снижение ставки стимулирует потребительский спрос и развитие экономики в целом, так как сокращаются ставки по кредитам. Граждане более активно совершают покупки, в том числе дорогостоящие, поскольку дешевеют, например, автокредиты и ипотека. Бизнес, в свою очередь, может занимать больше средств и направлять их на собственное развитие, покупку техники и увеличение масштабов производства», — объяснил в беседе с RT основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Напомним, в конце февраля Банк России резко повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых. Регулятор принял такое решение в качестве одной из антикризисных мер в условиях масштабных санкций Запада против Москвы.

Инициатива Центробанка была призвана стабилизировать ситуацию на финансовом рынке и сдержать резко ускорившуюся инфляцию. Вместе с тем на фоне действий ЦБ уже в марте рыночные ставки по ипотеке в России поднимались до 23—24%, а средний процент по депозитам — до 20,51% годовых.

Впрочем, с середины весны регулятор начал планомерно опускать ключевую ставку по мере торможения инфляции, снижения паники в потребительском секторе и нормализации обстановки на финрынке. В результате на сегодняшний день средние рыночные ставки по ипотеке в России упали до 10,05—10,18%, а максимальный процент по вкладам в десяти крупнейших банках — до 6,84% годовых, о чём свидетельствуют материалы ЦБ и компании «ДОМ.РФ».

«Нынешнее снижение ставки ЦБ приведёт к тому, что банковские проценты по коммерческим кредитам и депозитам вновь уменьшатся. По нашему прогнозу, ипотечные ставки понизятся ещё на 0,5—1 процентный пункт. Примерно на ту же величину просядут и ставки по потребительским кредитам, хотя некоторые банки уже выдают их под 7 и даже 6,9% годовых. Ставки по депозитам тоже упадут вслед за ключевой — ориентировочно на 0,5—1 процентный пункт», — рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Gettyimages.ru

© Georgijevic

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 28 октября. Согласно пресс-релизу регулятора, в дальнейшем ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценки внутренних и внешних рисков. Тем не менее пространство для дальнейшего снижения ставки сузилось, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. Появляется много признаков, что текущее инфляционное давление перестаёт снижаться. В этих условиях мы считаем целесообразным оставаться в зоне нейтральной политики», — заявила Набиуллина во время пресс-конференции.

Эксперты, впрочем, не исключают, что регулятор в обозримой перспективе ещё может несколько смягчить монетарную политику. Так, по мнению начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, до конца года есть вероятность снижения ставки дополнительно на 0,5 процентного пункта.

«Текущие темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся. Это связано с исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля и оживлением потребительского спроса вследствие смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению. К концу года ждём ставку в диапазоне 7—7,5% годовых», — рассказал Карпунин.

Курс на возвышение

На момент оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта незначительно дешевела в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара поднимался на 0,37%, до 60,02 рубля, а курс евро — на 0,19%, до 59,9 рубля.

Как рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, обычно снижение ключевой ставки ЦБ негативно сказывается на динамике нацвалюты в долгосрочной перспективе. Вместе с тем, по словам Антонова, определяющим фактором для рубля в обозримой перспективе должен стать перезапуск бюджетного правила.

«Торговые объёмы в валютах недружественных стран снизились. Доллар и евро стоят примерно по 60 рублей — разница между этими валютными парами сейчас минимальна. Участники рынка игнорируют внешний фон и снижение нефтяных котировок, поскольку находятся в ожидании обновлённых параметров бюджетного правила. Это необходимо всем, чтобы понимать, где ожидать курс рубля к концу года», — отметил Антонов.

РИА Новости

Напомним, ранее в соответствии с бюджетным правилом государство направляло нефтегазовые сверхдоходы (деньги, полученные от продажи нефти по цене выше $44,2 за баррель) не на текущие траты казны, а на закупку иностранной валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Власти использовали такую практику на протяжении последних лет для защиты бюджета и рубля от колебаний нефтяных цен.

Также по теме В сторону равновесия: как могут измениться курсы доллара и евро в сентябре На открытии первых торгов сентября курсы доллара и евро на Московской бирже поднимались до 60,25 и 60,52 рубля. По мнению экспертов, в...

Вместе с тем в начале марта 2022 года Минфин из-за санкций и резкого ослабления рубля приостановил работу бюджетного правила. В тот момент предполагалось, что все нефтегазовые доходы, которые раньше бы пошли в ФНБ, теперь будут потрачены на поддержку экономики. Впрочем, многие сектора сумели оперативно адаптироваться к новым условиям, а рубль заметно укрепился, что стало негативно отражаться на доходах бюджета. На этом фоне власти задумались о возможном перезапуске бюджетного правила для некоторого удешевления нацвалюты.

«Запуск валютных интервенций в рамках бюджетного правила может привести к ослаблению рубля на 7—10% относительно устоявшихся уровней. Удешевление рубля, в свою очередь, может стать проинфляционным фактором», — рассказал RT начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Согласно оценке Владислава Антонова, до конца сентября курсы доллара и евро могут продолжить колебаться в коридоре 59—61,5 рубля. Между тем Василий Карпунин допустил, что по итогам года значения поднимутся выше данного диапазона.

«Главную роль в курсообразовании будет играть платёжный баланс. В целом же на горизонте до конца года у нас сохраняются ожидания ослабления российской валюты. По нашим прогнозам, стоимость доллара и евро на Мосбирже может подняться выше 65 рублей», — заключил Карпунин.