В сторону равновесия: как могут измениться курсы доллара и евро в сентябре

На открытии первых торгов сентября курсы доллара и евро на Московской бирже поднимались до 60,25 и 60,52 рубля. По мнению экспертов, в ближайшее время динамика обоих показателей продолжит во многом зависть от спроса и предложения иностранной валюты на российском рынке. Если в предыдущие месяцы переизбыток долларов и евро в стране оказывал поддержку рублю, то по мере восстановления импорта ситуация может измениться, не исключают аналитики. Также инвесторы будут внимательно следить за действиями Центрального банка в отношении ключевой ставки. Помимо этого, влияние на динамику рубля может оказать ожидаемый перезапуск бюджетного правила. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

В четверг, 1 сентября, российская валюта умеренно дешевеет на Московской бирже. Во время открытия торгов курс доллара на торговой площадке поднимался на 0,03% — до 60,25 рубля, а курс евро — на 0,12%, до 60,52 рубля.

Нацвалюта слабеет на первых торгах осени после небольшого укрепления в августе. Так, за последний месяц лета курс доллара на Мосбирже снизился на 2,3% — до 60,23 рубля, а курс евро — на 3,2%, до 60,45 рубля.

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В сентябре динамика рубля по-прежнему будет зависеть от состояния спроса и предложения на российском валютном рынке. Таким мнением с RT поделился аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Начиная со второй половины весны получаемые от экспорта доллары и евро поступают в Россию в значительных объёмах за счёт высоких цен на углеводороды. Между тем спрос бизнеса на зарубежные денежные знаки всё это время оставался низким в связи с сокращением поставок зарубежной продукции в страну.

На этом фоне, по последним подсчётам Центробанка, с января по июль 2022 года профицит текущего счёта платёжного баланса России достиг почти $167 млрд. Это примерно втрое больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Таким образом, на рынке образовался переизбыток иностранной валюты, что способствовало удорожанию рубля относительно доллара и евро в конце весны и в течение лета. Впрочем, уже в ближайшее время ситуация может начать меняться, не исключил Джиоев.

«Состояние платёжного баланса страны будет основным фактором для рубля. Устойчивый профицит по счёту текущих операций обеспечивает приток валюты в страну. Дальнейшее сохранение высоких цен на энергоресурсы в мире будет играть в пользу укрепления рубля, однако восстановление объёмов импорта может ослабить нацвалюту», — пояснил эксперт.

Как ранее отмечал первый вице-премьер страны Андрей Белоусов, весной из-за введения западных санкций против Москвы ввоз иностранных товаров в Россию снижался почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Впрочем, на данный момент часть потерь уже удалось отыграть, и объём импорта находится на уровне 65—70% от показателей 2021-го.

«Ключевую роль здесь, конечно, сыграла как раскатка новых маршрутов, так и самое главное — разрешение параллельного импорта. Если бы мы не разрешили параллельный импорт… то, конечно, мы сейчас бы имели совсем другую картину», — объяснял Белоусов.

Legion-Media

Хотя по мере восстановления импорта спрос на иностранную валюту в России уже начинает расти, интерес многих компаний и граждан к долларам и евро всё ещё остаётся слабым. Об этом в беседе с RT рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.



«Мы сейчас наблюдаем подавленность спроса на доллары и евро со стороны российских частных инвесторов и банков. Для них эти валюты, по сути, стали токсичными из-за сохраняющихся санкционных рисков», — подчеркнул Бахтин.

По его словам, во второй половине сентября определённую поддержку рублю может оказать налоговый период. В это время компании-экспортёры традиционно продают валютную выручку и покупают рубли для уплаты налогов.

Между тем против рубля могут сыграть действия Центробанка, не исключил Бахтин. Как полагает аналитик, в сентябре ЦБ может вновь снизить ключевую ставку. Такое решение повысит доступность кредитов в стране, но снизит доходность банковских вкладов. Более дешёвые займы помогут оживить активность импортёров, в то время как низкие проценты по депозитам сделают хранение денег на рублёвых счетах менее выгодным, что в перспективе может ослабить российскую валюту.

«Снижение ключевой ставки является фундаментально негативным для рубля, однако эффект данного фактора не одномоментный, он размазан во времени и сам по себе в умеренной степени способствует ослаблению нацвалюты. На сентябрьском заседании мы ждём снижения ключевой ставки с текущих 8 до 7,5% годовых», — добавил Александр Бахтин.

РИА Новости

© Мария Девахина

Ручной контроль

Помимо этого, рубль может отреагировать на перезапуск в России бюджетного правила, считают аналитики. Ещё в июле президент страны Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по корректировке этого механизма.

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Ранее в соответствии с бюджетным правилом государство направляло нефтегазовые сверхдоходы (деньги, полученные от продажи нефти по цене выше $44,2 за баррель) не на текущие траты казны, а на закупку иностранной валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Власти использовали такую практику на протяжении последних лет для защиты бюджета и рубля от колебаний нефтяных цен.

Вместе с тем в начале марта 2022 года Минфин приостановил работу бюджетного правила из-за масштабных санкций Запада, блокировки почти половины золотовалютных резервов России и резкого ослабления курса рубля. В тот момент предполагалось, что все нефтегазовые доходы, которые раньше бы пошли в ФНБ, теперь будут потрачены на поддержку экономики.

Впрочем, уже во второй половине весны ситуация в экономике начала постепенно стабилизироваться, а рубль рекордно укрепился, что стало негативно сказываться на доходах бюджета. На этом фоне власти задумались о возможном перезапуске бюджетного правила для некоторого ослабления нацвалюты.

«Минфин раньше в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа складывал в иностранную валюту, в ФНБ и так далее. Сейчас иностранная валюта токсичная, но мы готовы это делать (вкладывать деньги. — RT), чтобы влиять на курс, в валюту дружественных стран. И через валюту дружественных стран, через кросс-курсы к доллару и евро можно будет регулировать и стоимость доллара и евро к рублю через такое соотношение», — заявлял глава Минфина Антон Силуанов.

В настоящий момент правительство пока ещё не согласовало новые параметры бюджетного правила. Отметим, что ранее против возобновления механизма выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, искусственное управление курсом может только навредить экономике и даже привести к девальвации в перспективе. Впрочем, как полагают эксперты, в конечном итоге властям всё же удастся договориться.

«Учитывая предыдущий опыт прохождения подобных ситуаций в российской экономике, Минфин однозначно будет закладывать возможные риски на данный случай. Скорее всего, будет найден компромиссный вариант, при котором давление на курс при исполнении бюджетного правила будет относительно мягким», — предположил в беседе с RT портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

РИА Новости

© Мария Девахина

В целом опрошенные RT эксперты прогнозируют ослабление рубля по отношению к доллару и евро в ближайший месяц. Вместе с тем аналитики не ожидают значительных курсовых колебаний на валютном рынке.

«Наши ориентиры по курсу доллара на предстоящий месяц — 63—67 рублей, а поскольку американская и европейская валюты, вероятно, останутся близки к паритету, курс евро можно ожидать вблизи аналогичных значений», — предположил Александр Бахтин.

При этом специалист не исключил, что в случае перезапуска бюджетного правила курсы могут подняться до диапазона 70—73 рубля. Похожей точки зрения придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«На данный момент точные прогнозы делать крайне сложно, но не будет ничего удивительного, если к концу сентября доллар будет стоить порядка 70 рублей, а евро — около 72 рублей за единицу. Либо обе валюты будут торговаться примерно на одном уровне», — заключил Деев.