Санкционное эхо: почему инфляция в России снижается на фоне рекордного повышения цен в Европе

В сентябре цены на товары и услуги в среднем по России незначительно выросли (на 0,05%) после трёх месяцев снижения. Такую динамику специалисты связывают с растущим потребительским спросом и исчерпанием сезонных факторов. Между тем в годовом выражении инфляция в стране замедлилась до 13,68%. Согласно прогнозу властей, по итогам 2022 года показатель окажется вблизи 12%. Ситуация с ценами в России постепенно стабилизируется по мере адаптации экономики к западным санкциям и изменившимся внешним условиям, отмечают специалисты. В то же время европейские государства, которые были инициаторами введения ограничений в отношении РФ, сейчас, напротив, сталкиваются с удорожанием товаров из-за нехватки российских энергоресурсов.

В сентябре 2022 года инфляция в России составила 0,05% в месячном выражении. Такие данные в пятницу, 7 октября, представили Минэкономразвития и Росстат. Как следует из материалов ведомств, потребительские цены в стране незначительно выросли после непрерывного снижения на протяжении всего лета.

Так, за последний месяц стоимость непродовольственных товаров увеличилась в среднем на 0,15% в связи с возросшим потребительским спросом, а услуги подорожали на 0,51%. Продукты, в свою очередь, подешевели на 0,38%, хотя темпы снижения цен в этом сегменте замедлились по сравнению с августом (1,36%).

Отчасти возвращение инфляции в РФ после трёх месяцев дефляции связано с исчерпанием сезонных факторов, объяснил в разговоре с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«В августе и начале осени, согласно историческим данным, инфляция умеренно понижается на фоне сезонного расширения предложения овощей и фруктов. Однако сейчас, как мы видим, потребительские цены возвращаются к своему привычному тренду», — отметил Сигал.

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© Silas Stein/picture alliance

Между тем в годовом выражении инфляция в России по итогам сентября замедлилась с августовских 14,3 до 13,68%. Более того, в первые дни октября показатель продолжил снижаться и уже опустился до 13,49%.

Потребительские цены на товары и услуги в России постепенно стабилизируются после резкого скачка весной. Напомним, если ещё в феврале 2022-го инфляция в стране составляла 9,16% в годовом выражении, то в марте показатель вырос до 16,7%, а в апреле достиг 17,83% — самого высокого уровня за последние 20 лет.

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Главной причиной такой динамики послужили масштабные санкции Запада против России. Первоначально рестрикции вызвали панику на финансовом и потребительском рынках страны. В результате рубль на Московской бирже рекордно подешевел, а россияне стали массово скупать продукты и товары. Всё это в совокупности спровоцировало ажиотажный рост цен.

В сложившихся обстоятельствах правительство согласовало план первоочередных действий по поддержке экономики, куда вошло более 300 различных инициатив. Одновременно Центральный банк ненадолго повышал ключевую ставку до 20% годовых, что позволило избежать ещё большего роста цен.

«В настоящий момент экономика уже адаптировалась к текущим событиям. Как мы видим, сейчас больше нет такого ажиотажного спроса, какой наблюдался весной, поэтому и снижаются цены. Более того, после недолгой просадки рубль сумел оперативно укрепиться, что также положительно отразилось на общем уровне инфляции», — отметил в беседе с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

На фоне принятых властями антикризисных мер и нормализации обстановки в экономике уже в мае инфляция в России замедлилась до 17,11% в годовом выражении, а в последующие месяцы показатель продолжил планомерно снижаться. Любопытно, что на этом фоне европейские страны — инициаторы санкций, напротив, столкнулись с рекордным разгоном цен.

«По итогам прошлой недели она (инфляция в России. — RT) опустилась до 13,5%. Кстати говоря, вот в еврозоне — 10%, в Федеративной Республике (Германия. — RT) — 10,9%, в Нидерландах — 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%, в Эстонии — 24,2%», — констатировал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам 6 октября.

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Ценовой бумеранг

Согласно прогнозу Минэкономразвития, к концу года инфляция в России может замедлиться до 12,4%. Впрочем, есть все основания полагать, что это значение не превысит 12%, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, снижение ВВП страны в текущем году также будет не таким серьёзным, как предполагалось ранее. Подобная динамика ключевых показателей говорит о том, что экономика даже в условиях жёстких санкций демонстрирует «весьма приличную жизнеспособность», считает зампред Совбеза.

«В общем, «порвать в клочья» нашу экономику у Запада в очередной раз не получилось. Главное — у России есть не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

При этом наблюдаемые сегодня в еврозоне двузначные антирекорды по инфляции — «далеко не предел», добавил политик. По его словам, Европу ожидает «холодная зима без российского газа», а нехватка энергоресурсов в отопительный сезон может привести к ещё большему скачку цен в регионе, что отразится на благосостоянии рядовых граждан.

«Поначалу наши враги отчаянно колотили себя в грудь. Убеждали своих граждан и весь мир, что легко обойдутся без российских нефти, газа, удобрений, лекарств и зерна. Без покупателей на свои бургеры, одежду, косметику, автомобили и интернет-сервисы. Сейчас осознали, что их санкции — это членовредительство. Типичный самострел», — подчеркнул Медведев.

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© Dmitry Medvedev

По словам Никиты Масленникова, рост цен на энергоносители в Европе по цепочке привёл к удорожанию производства и транспортировки большинства товаров, что негативно отразилось на конечной стоимости продукции. Для сдерживания инфляции Европейский центральный банк впервые за 11 лет решился на повышение процентной ставки, хотя до этого в течение длительного времени удерживал её на нулевом уровне.

Аналогичную политику для сдерживания цен сегодня проводит Федеральная резервная система США и центробанки других развитых стран. Впрочем, попытки Запада побороть инфляцию повышением ставок могут обернуться новым мировым кризисом, предупреждают специалисты, представившие ежегодный доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

«Изменения в монетарной и фискальной политике стран с развитой экономикой могут подтолкнуть мир к глобальной рецессии и длительной стагнации, нанеся более серьёзный ущерб, чем финансовый кризис 2008 года и COVID-19 в 2020 году», — говорится в исследовании организации.