«Рецессия неизбежна»: чем рекордный разгон инфляции может грозить экономике еврозоны

Инфляция в еврозоне впервые ускорилась до 10,7% в годовом выражении. Аналитики связывают это с активным печатанием денег в Европе во время пандемии, а также с последствиями энергетического кризиса и масштабных экономических санкций против Москвы. По словам специалистов, страны региона столкнулись с дефицитом углеводородов, что привело к ажиотажному удорожанию топлива и целого ряда товаров. Для борьбы с повышением цен Европейский центробанк повысил процентную ставку до максимального уровня с 2009 года. Впрочем, эксперты сомневаются в эффективности этой меры и ожидают наступления рецессии в регионе уже в ближайшие месяцы.

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась шестой месяц подряд и впервые стала двузначной. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 31 октября, предварительные оценки Евростата.

Согласно подсчётам организации, в октябре 2022 года потребительские цены на товары и услуги в странах зоны евро выросли в среднем на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Достигнутый уровень годовой инфляции стал максимальным за всё время существования объединения. При этом, по данным портала Trading Economics, ранее экономисты прогнозировали рост показателя только до 10,2%.

С начала осени почти в половине государств Европейского союза годовая инфляция уже либо практически сравнялась с российской, либо превысила её. Такой вывод следует из материалов статистических ведомств ЕС и Минэкономразвития РФ.

По последним оценкам, в сентябре в Хорватии, Румынии, Болгарии, Чехии и Венгрии рост потребительских цен составлял от 12,6 до 20,7% в годовом выражении. В Италии соответствующий показатель сейчас достиг 12,8%, в Бельгии — 13,1%, в Словакии — 14,5%, в Нидерландах — 16,8%, в Польше — 17,9%, а в странах Прибалтики значение ещё летом перевалило за 21%. В России тем временем годовая инфляция, напротив, замедлилась до 12,88% после резкого скачка весной.

«В России наблюдается торможение роста цен на фоне укрепления рубля, охлаждения спроса и неполной адаптации потребителей к новой структуре предложения. В Европе движущей силой инфляции сейчас являются цены на топливо и дефицит энергоресурсов, что увеличивает производственные издержки. Также здесь проявляется отложенный эффект мягкой монетарной политики, в том числе большого объёма напечатанных денег», — рассказал RT директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Ещё в 2020 году Европейский центробанк (ЕЦБ) стал активно печатать деньги и накачивать ими финансовую систему для поддержания экономики еврозоны в период пандемии. В результате уже летом 2021 года инфляция в Европе начала ускоряться, а осенью в регионе разразился энергетический кризис, что привело к дополнительному повышению цен, напомнил RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Ситуацию при этом усугубили введённые в текущем году масштабные экономические санкции против России. Европа стала отказываться от наших углеводородов и теперь испытывает ценовой шок на энергорынке. Скорее всего, цены на энергию в ЕС будут и дальше расти, а инфляционные риски только увеличатся», — предположил Разуваев.

Между тем в России по итогам 2022 года инфляция может опуститься ниже 12%, не исключил эксперт. Более того, уже в I квартале 2023-го темпы роста потребительских цен в стране должны замедлиться до 5% в годовом выражении, о чём ранее заявил президент Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

РИА Новости

© Сергей Гунеев

По мнению главы государства, жёсткая санкционная политика Запада в отношении Москвы потерпела неудачу. Так, недружественные страны изначально рассчитывали добиться обвала российской экономики, но «этого блицкрига не состоялось».

При этом западные государства уже ощутили негативный эффект своих действий, но не готовы признавать собственные системные ошибки и обвиняют во всём Россию, считает Путин: «В этой связи сейчас мне в голову пришёл анекдот, который недавно рассказывал своим коллегам. Мне один приятель из Германии его рассказал недавно. Семья, сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?» А он говорит: «Потому что Россия напала на Украину». Ребёнок спрашивает: «А мы здесь при чём?» — «А мы ввели санкции против русских». — «Зачем?» — «Чтобы им было плохо». — «А мы что, русские?».

На грани спада

Отметим, что ажиотажное повышение цен уже стало одной из главных причин резкого падения деловой активности в Европе, говорится в исследовании американской компании S&P Global. По данным аналитиков, в октябре сводный индекс PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг еврозоны опустился до 47,1 пункта — самого низкого уровня с ноября 2020 года.

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Уже на протяжении четырёх месяцев показатель непрерывно остаётся ниже критической отметки 50 пунктов. Такая ситуация традиционно свидетельствует об ухудшении экономической ситуации.

«Похоже, что в IV квартале экономика еврозоны сократится в условиях всё большего снижения производительности и ухудшения картины спроса в октябре. Это даёт дополнительные основания со всё большей уверенностью считать рецессию неизбежной… Превалирующей причиной спада в экономике остаётся рост стоимости жизни, при этом энергетический кризис в регионе продолжает вызывать серьёзные опасения», — заявил главный экономист S&P Global Крис Уильямсон.

К такому же выводу пришли специалисты британской компании Oxford Economics. Как отметили эксперты, с июля по сентябрь 2022 года рост ВВП еврозоны и ЕС замедлился до 0,2%, а уже с октября по декабрь экономику региона ждёт неминуемый спад.

«Наш прогноз остаётся прежним: в IV квартале начнётся рецессия. Собираемые... данные находятся в зоне отрицательных значений, поэтому вопрос не в том, придёт ли рецессия, а в том, насколько она будет глубокой», — говорится в исследовании.

Высокие ставки

Для сдерживания инфляции Европейский центробанк впервые за долгое время перешёл к ужесточению монетарной политики. Так, если на протяжении последних шести лет ЕЦБ удерживал свою процентную ставку на нулевой отметке, то в 2022 году регулятор уже трижды повысил её и довёл до 2% годовых. В последний раз аналогичная планка была установлена ещё в начале 2009-го.

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Традиционно ужесточение денежно-кредитной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на уровень цен. Впрочем, в текущих условиях действий ЕЦБ может оказаться недостаточно для решения инфляционных проблем, считают эксперты.

«Повышение ставки ЕЦБ до 2% никак не поможет побороть инфляцию в 10,7%. У властей региона сейчас нет реального инструмента для снижения цен, в том числе на энергию. Только сжатие спроса и замедление экономики на макроуровне может привести в некоторому замедлению темпов роста инфляции в еврозоне. Однако это обойдётся Европе очень дорого», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, в условиях повышения процентных ставок и ускоряющейся инфляции ряд европейских компаний рискуют обанкротиться. В результате странам еврозоны может грозить падение промышленного производства, рост уровня безработицы и массовая миграция бизнеса в другие юрисдикции, считает Александр Разуваев.

«Это болезненная история для европейской экономики. Компании продолжат бежать в США, где цены на сырьё не такие высокие, а товары на выходе получаются менее дорогими и более конкурентоспособными. Также предприниматели из ЕС будут мигрировать в Турцию, экономика которой от этого станет сильнее. Всё это в итоге может спровоцировать серьёзные волнения в ЕС и поставить под вопрос само существование еврозоны», — заключил эксперт.