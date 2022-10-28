Процентный перерыв: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

В пятницу, 28 октября, совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как объяснили в ЦБ, темпы роста потребительских цен на товары и услуги в среднем по стране продолжают снижаться, но инфляционные ожидания граждан и бизнеса несколько подросли. В нынешних условиях регулятору необходимо некоторое время для анализа ситуации, поэтому в ближайшие месяцы ставка продолжит оставаться на текущей отметке, считают эксперты. В то же время Центральный банк улучшил прогноз по экономике России на текущий год. Если ещё летом в ЦБ ожидали падения ВВП страны на 4—6%, то сейчас регулятор оценивает вероятное снижение только в 3—3,5%. Как ранее заявил Владимир Путин, экономический спад не превысит и 3%.

В пятницу, 28 октября, Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ принял по итогам второго осеннего заседания в 2022 году.

По данным регулятора, темпы роста потребительских цен в России остаются низкими и способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции. Так, в сентябре соответствующий показатель опустился с 14,3 до 13,7%, а по состоянию на 21 октября значение уменьшилось до 12,9%. В то же время инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

«Частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем её эффекты будут проинфляционными за счёт усиления ограничений на стороне предложения», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как отметили в Банке России, в сентябре деловые и потребительские настроения незначительно ухудшились. Тем не менее общая экономическая активность в стране на протяжении всего III квартала сложилась лучше ожиданий. Так, всё больше предприятий подстраиваются к работе в условиях внешних торговых и финансовых ограничений.

На этом фоне Центробанк заметно улучшил свой макроэкономический прогноз. Отметим, что ещё в июле ЦБ ожидал падения ВВП России в 2022 году на 4—6% и замедления инфляции до 12—15%. Впрочем, сейчас регулятор оценивает предполагаемый спад экономики по итогам текущего года только в 3—3,5%, а рост потребительских цен — в 12—13%.

Похожие оценки накануне озвучил и президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Как рассказал глава государства, в текущем году объём ВВП страны может сократиться на 2,8—2,9%, а инфляция должна составить около 12%.

По мнению российского лидера, жёсткая санкционная политика Запада в отношении Москвы в итоге потерпела неудачу. Так, недружественные страны изначально рассчитывали добиться обвала национальной экономики, но «этого блицкрига не состоялось».

«Ничего не развалилось, и фундаментальные основы существования российской экономики и самой Российской Федерации оказались гораздо более сильными, чем кто-то об этом думал — даже, может быть, мы сами… Ещё многое нужно будет сделать для того, чтобы новые цепочки поставок — и по импорту, и по экспорту — создать, понизить издержки, связанные с этим. Но в целом пик сложностей пройден, российская экономика адаптирована», — подчеркнул Путин.

РИА Новости

© Павел Быркин

Центробанк не стал менять ключевую ставку после того, как непрерывно снижал её в течение полугода. По словам экспертов, на фоне торможения инфляции ЦБ смягчал монетарную политику для удешевления кредитов, оживления активности и увеличения оборота денег в экономике. Сейчас Банку России нужно проанализировать, как изменилась обстановка, поэтому регулятор пока решил повременить с изменением ставки, считают аналитики.

«В настоящий момент довольно трудно оценить баланс инфляционных и дезинфляционных рисков. Пауза в снижении ключевой ставки как раз и необходима для того, чтобы посмотреть, как экономика подстраивается под текущую ситуацию», — пояснил в беседе с RT портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

Напомним, в конце февраля Банк России резко повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых. Регулятор принял такое решение в качестве одной из антикризисных мер в условиях масштабных санкций Запада против Москвы. Инициатива ЦБ была призвана стабилизировать ситуацию на финансовом рынке и сдержать серьёзно ускорившуюся в тот момент инфляцию.

В ответ на резкое ужесточение монетарной политики российские банки начали активно повышать свои ставки. Так, уже в марте рыночные проценты по ипотеке в стране поднимались до 23—24%, а доходность депозитов достигала в среднем 20,51% годовых.

С середины весны по мере стабилизации обстановки в экономике и торможения инфляции ЦБ стал планомерно опускать ключевую ставку и в сентябре довёл её до 7,5% годовых. Значение стало самым низким с декабря 2021 года.

В результате уже в начале осени средние рыночные проценты по ипотеке в России снижались до 10,05%, а доходность банковских вкладов падала до 6,54%. Впрочем, на сегодняшний день эти показатели несколько выросли — до 10,63 и 6,79% соответственно, о чём свидетельствуют материалы ЦБ и компании «ДОМ.РФ».

«С конца сентября банки немного повысили проценты по вкладам, поскольку опасались оттока средств клиентов со счетов. Впрочем, серьёзного вывода денег не произошло, поэтому потенциал для дальнейшего роста ставок по депозитам ограничен. Проценты по кредитам также выросли, потому что банки стали закладывать увеличившиеся риски, однако в ближайшее время новых изменений, скорее всего, не будет», — рассказал RT портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

РИА Новости

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Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 16 декабря. Согласно пресс-релизу регулятора, в дальнейшем ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценки внутренних и внешних рисков.

Как предположил в разговоре с RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, до конца 2022 года ключевая ставка, вероятно, останется на отметке 7,5% годовых. В то же время Руслан Мустаев не исключил, что показатель всё ещё может измениться в зависимости от динамики инфляции.

«Если риски в пользу роста инфляции будут преобладать, то мы можем увидеть сохранение ставки или даже её повышение. Если же на передний план выйдут признаки дальнейшего замедления инфляции, то вполне возможно и очередное снижение ставки», — пояснил Мустаев.

Без лишних колебаний

На момент оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта незначительно укреплялась в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара снижался на 0,14%, до 61,64 рубля, а курс евро — на 0,69%, до 61,28 рубля.

По словам экспертов, сохранение ключевой ставки на октябрьском заседании было ожидаемым. Инвесторы в своих действиях заранее учли такой вариант событий, поэтому решение ЦБ не оказало серьёзного влияния на динамику рубля, подчёркивают аналитики.

«В целом ключевая ставка уже не является определяющим драйвером для рубля. Сейчас этот фактор ушёл на второй план. Гораздо более важное значение имеют торговый и платёжный балансы, а точнее — спрос и предложение на валюты со стороны импортёров и экспортёров», — объяснил Василий Карпунин.

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Отметим, что сегодня получаемые от экспорта доллары и евро продолжают поступать в Россию в значительных объёмах. В то же время спрос бизнеса на эти валюты всё ещё остаётся низким, поскольку импорт пока не восстановился к докризисным значениям. Наблюдаемый дисбаланс оказывает поддержку рублю, отмечают специалисты.

«В случае более уверенного восстановления потока импортных товаров в Россию курсы доллара и евро вполне могут подняться до диапазона 70—75 рублей в течение следующих нескольких месяцев. Если же баланс экспорта и импорта будет сохраняться на текущем уровне, то особых движений в курсах этих валют мы не ожидаем», — рассказал Руслан Мустаев.

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, в начале ноября курсы доллара и евро могут ненадолго подниматься до 65 рублей в связи с окончанием налогового периода в России. Впрочем, для более серьёзного роста показателей в ближайшие недели пока нет предпосылок, считает аналитик.

«У рубля выработался стойкий иммунитет к негативному внешнему фону. В связи с этим курсы доллара и евро могут так и оставаться в диапазоне 59—65 рублей до конца ноября», — заключил собеседник RT.