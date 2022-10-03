Валютные рамки: как могут измениться курсы доллара и евро в октябре

На открытии первых торгов октября курс доллара на Московской бирже опускался до 58,29 рубля, а курс евро поднимался до 57,12 рубля. По мнению специалистов, в ближайшее время европейская валюта продолжит стоить дешевле американской на фоне ухудшения экономической ситуации в странах еврозоны. В свою очередь, на рубль будут оказывать влияние геополитические факторы, а также соотношение импорта и экспорта в России. Помимо этого, на динамике нацвалюты может отразиться перезапуск бюджетного правила. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

В понедельник, 3 октября, российская валюта показывает неоднозначную динамику на Московской бирже. Во время открытия торгов курс доллара снижался на 0,28% — до 58,29 рубля, а курс евро поднимался на 0,75% — 57,12 рубля.

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Оба показателя движутся разнонаправленно на первых торгах октября после заметного снижения в сентябре. Так, за первый месяц осени курс доллара на Мосбирже опустился на 3% — до 58,45 рубля, а курс евро — на 6,2%, до 56,7 рубля. При этом в определённый момент стоимость американской валюты впервые с июля падала до 53,23 рубля, а европейская дешевела до 50,73 рубля — самого низкого уровня за последние восемь лет.

Отметим, что уже несколько недель подряд евро на мировом и российском рынках стоит дешевле доллара. Так, за последний месяц курс европейской валюты по отношению к американской на международных торгах упал с $1,0052 до $0,98 за €1, а 28 сентября значение ненадолго приближалось к $0,95. В последний раз аналогичную ситуацию можно было наблюдать ещё в 2002 году.

Рекордное за последние 20 лет ослабление евро к доллару во многом связано с ухудшением экономической ситуации в еврозоне на фоне энергетического кризиса. Наблюдаемая тенденция может продолжиться в обозримой перспективе, уверены специалисты американского Института международных финансов (IIF).

«Шок цен на энергоносители привёл к резкому ухудшению торговых балансов в странах Европы, включая Великобританию… Хотя евро и британский фунт уже существенно упали, мы полагаем, что снижение продолжится до тех пор, пока эти валюты не нащупают новые для себя справедливые уровни», — говорится в исследовании IIF.

В режиме ожидания

Помимо удешевления евро в мире, поддержку рублю по-прежнему оказывает дисбаланс спроса и предложения на российском валютном рынке. Об этом в беседе с RT рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

В настоящий момент получаемые от экспорта доллары и евро продолжают поступать в Россию в значительных объёмах, в том числе за счёт высоких цен на энергоресурсы. Между тем спрос бизнеса на эти валюты всё ещё остаётся низким, поскольку импорт пока не восстановился после весеннего обвала. Более того, в последнее время многие российские банки и компании активно распродают имеющиеся доллары и евро из-за возможных санкционных рисков.

«Угроза введения новых санкций Западом против Москвы вынуждает российских инвесторов и компании активно избавляться от евро и долларов, поскольку участники рынка и бизнес опасаются заморозки своих активов в этих валютах. На этом фоне мы видим рост торговой активности в юане, куда перетекает капитал», — отметил Олег Сыроваткин.

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По мнению специалиста, в октябре динамика торгового баланса и геополитические факторы останутся определяющими драйверами для курса рубля. Так, преобладание экспорта над импортом и отказ бизнеса от долларов и евро будут оказывать поддержку национальной валюте, считает Сыроваткин.

Эксперты не исключают, что в ближайшее время продажи европейской и американской валют бизнесом могут усилиться, поскольку игроки рынка опасаются введения западных ограничений против Национального клирингового центра (НКЦ). Организация выступает посредником в валютных сделках на бирже. По словам аналитиков, в случае введения рестрикций в отношении НКЦ биржевая торговля долларами и евро в России станет невозможной.

Впрочем, даже при таком развитии событий валютный рынок в стране продолжит работать, но во внебиржевом формате, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Как объяснил аналитик, в этом случае курсы доллара и евро будут определяться банками на основе спроса и предложения со стороны клиентов, однако разница между показателями может серьёзно увеличиться.

«Тем не менее мы считаем, что санкции против НКЦ маловероятны. Мосбиржа и её структуры в какой-то мере защищены от санкций установленными требованиями по оплате газа рублями. Поскольку покупатели сырья из недружественных стран должны расплачиваться за топливо российской валютой, которую нужно покупать на Московской бирже при участии НКЦ, санкции в отношении клирингового центра будут равносильны прекращению поставок газа в Европу», — пояснил Евгений Миронюк.

На пользу бюджету

Ещё одним ключевым фактором для рубля может стать перезапуск бюджетного правила, считают специалисты. Ранее в рамках этого механизма государство направляло нефтегазовые сверхдоходы (деньги, полученные от продажи нефти по цене выше $44,2 за баррель) не на текущие траты казны, а на закупку иностранной валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Власти использовали такую практику на протяжении последних лет для защиты бюджета и рубля от колебаний нефтяных цен.

В начале марта 2022 года Минфин приостановил работу бюджетного правила из-за масштабных санкций Запада, блокировки почти половины золотовалютных резервов России и резкого ослабления курса рубля. В тот момент предполагалось, что все нефтегазовые доходы, которые раньше бы пошли в ФНБ, теперь будут потрачены на поддержку экономики.

Впрочем, уже во второй половине весны ситуация в экономике начала постепенно стабилизироваться, а рубль рекордно укрепился, что стало негативно сказываться на доходах бюджета. На этом фоне власти задумались о возможном перезапуске бюджетного правила для некоторого ослабления нацвалюты.

«Возвращения к бюджетному правилу ожидали с августа, но пока этого не произошло. По заявлениям Минфина, обновлённый механизм может начать работать только в 2023 году. Если это всё же случится в октябре, рубль может ослабнуть. В то же время отсутствие бюджетного правила вместе с продолжающимся сохранением валютных ограничений будет, наоборот, способствовать укреплению нацвалюты», — рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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Как полагает Евгений Миронюк, по мере увеличения спроса на российскую и китайскую валюты со стороны бизнеса в начале октября курсы доллара и евро будут стремиться к уровню 50 рублей. В дальнейшем ситуация может измениться после того, как появится конкретика относительно новых санкций Запада.

По мнению Натальи Мильчаковой, во второй половине октября курсы доллара и евро могут выйти в диапазон 56—63 рубля, а к концу осени подняться до отметки 66 рублей. В свою очередь, Олег Сыроваткин считает, что по итогам 2022 года стоимость американской и европейской валют достигнет примерно 64 рублей, но при определённых обстоятельствах способна вырасти до 70 рублей.